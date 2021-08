Öt nap alatt huszonöt csodaszép zalai településen jártak a Rozgonyi-iskola diákjai

Öt felejthetetlen napot töltöttek a Rozgonyi-iskola diákjai Szécsiszigeten, az intézmény kerékpáros nyári táborában. A közös kirándulások, a túra izgalmai örök emléket jelentenek a fiataloknak és kísérőiknek egyaránt.

A gyerekeknek ötödiktől nyolcadikig mindig más helyszínt kínáló sorozat idei központja a Lenti közelében fekvő kisközség volt. A helyi önkormányzat által üzemeltetett Andrássy-Szapáry-kastélyban szállt meg a Jaskó Veronika, Böröcz Zsolt és Jeszenői Csaba pedagógusok által vezetett 22 fős csapat.

– Az időjárás ismét kegyeibe fogadott minket, immár a harmadik egymást követő táborban nem kellett eső miatti programmódosításon törni a fejünket – mondta Jeszenői Csaba. – Bejárhattuk tehát a kalkulált, végül 193 kilométeres távot, amelynek során Nyugat-Zala és az egykori még nyugatabbi, most a határ túloldalán fekvő megyerész csodáival ismerkedhettünk meg. A mintegy 25 települést és a lenyűgöző tájat bebarangolva a gyerekek is rádöbbenhettek, hogy közvetlen környezetünk is megannyi nagyszerű látnivalót és élményt kínál a vállalkozókedvű turistáknak. Néhány tájegység viszont kerékpáros szempontból nem teljesen akadálymentes, de a gyerekek előtt adódó kihívások sokat segítettek az önmaguk megismerése felé vezető úton. S bizony, sok tapasztalattal és új tudással gazdagodhattunk.

Hozzátette még: az alapvető, bringázással összefüggő KRESZ, a műszaki és túrázási tudnivalók mellett számtalan kulturális, történelmi és természettudományi ismeret is bekerült a fáradt, de mindig vidám kobakokba. A gyerekek már az utazás előtt, otthon felkészültek, hogy a helyszínen mutathassák be társaiknak egy-egy település vagy tájegység érdekességeit. Így csodálkozott rá mindenki a ma Szlovéniában fekvő Lendva város nagy látványosságaira, a három folyó (Lendva, Kerka, Mura) szépségére, Lentiszombathely, Máhomfa, Kerkateskánd, Lovászi vagy Tornyiszentmiklós olyan megkapó kincseire, amelyek önmagukban nem biztos, hogy turistacsalogató helyszínek, de egy útra felfűzve elgondolkodtatják a nem csak a szemükkel látó vendégeket, s ezáltal megmelengetik a szíveket. Bár a kastélyunk melletti bivalyrezervátummal, a templommal együtt „a mi kis falunk”, azaz Szécsisziget akár önálló célpontja is lehet egy családi kirándulásnak.

– Kaptunk ugyanakkor szakavatott tájékoztatókat is: Szécsiszigeten a templomban, a Vétyemi ősbükkösben az erdészet munkatársától, míg Pákán az Öveges Múzeumban egy konkrét, élményszerű fizikaórán érezhettük magunkat. A tábori hét minden eseménye szinte felsorolhatatlan. Az élmények miatt a csapat tagjai könnyű szívvel mondtak igent arra, hogy jövőre az Őrséget fedezzék fel.