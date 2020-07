Öt hónap óta ez volt az első közös programja Daganatos Betegek Egyesületének

A koronavírus-járvány megjelenése óta most első alkalommal szervezett programot a Daganatos Betegek Egyesülete. A zalaegerszegi civil csoport ezúttal nem klubfoglalkozásra, hanem kirándulásra invitálta tagjait.

A tegnapi program Zalabaksán kezdődött, ahol először a többek között tojás- és csontfaragással is foglalkozó Horváth Ottó polgármester kézműves házát tekintették meg. A gazdag gyűjteményben saját alkotásai mellett felesége, Császár Erzsébet hímzései, valamint barátok, művésztársak által készített szobrok, plasztikák, festmények, grafikák is láthatóak. A vendégcsoport útja innen a helyi templomhoz vezetett, majd a szécsiszigeti Andrássy-Szapáry-kastély, vízimalom és templom, illetve Kerkaszentkirály következett, az ebédet pedig a Vörcsöki-hegyen, Pál Zoltán birtokán fogyasztották el. Hazafelé Pákán, az Öveges József emlékháznál álltak még meg, ezzel vált teljessé a kirándulás programja.

– Körülbelül öt hónapja egyáltalán nem tartottunk rendezvényt, a daganatos betegek ugyanis a koronavírus-járvány által különösen veszélyeztetettek közé tartoznak, így többek közt az eredetileg májusra tervezett 30 éves jubileumi közgyűlésünk is elmaradt – mondta Baranyainé Sifter Mária, az egyesület elnöke. – A tagság ugyanakkor már igényelte a közös programot, ezért döntöttünk egy közös kirándulás mellett. Az egyesületünk jelenleg 55 tagú, közülük 33 fő van jelen. Vannak idősebb tagtársaink, akik a koruk vagy az egészségi állapotuk miatt egy hosszabb utat már nem tudnak vállalni, de a klubfoglalkozásinkon ők is aktívan részt vesznek.

Baranyainé Sifter Mária hozzátette, a három évtizede alapított szervezet főként olyan személyeket fog össze, akik már átestek daganatos betegségen, vagy jelenleg küzdenek vele, de családtagokat és pártolókat is szívesen fogadnak maguk közé.