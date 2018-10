Öt év után ismét állásbörzét tartottak Nagykanizsán

Állásbörzét két esetben kell tartani, ha sok az álláskereső, vagy ha az üres álláshelyek száma magas – mondta tegnap Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára a kanizsai járási hivatal által szervezett rendezvényen, ahol több mint száz munkakör közül válogathattak az érdeklődők.

Öt éve sok volt az álláskereső

Mint kiderült: a csütörtökihez hasonló állásbörzét legutóbb 5 évvel ezelőtt szerveztek a dél-zalai városban, ám akkor egészen más okból, mint most.

– Öt évvel ezelőtt még országos viszonylatban is sok volt az álláskereső, ám ez mostanra – a kormány hathatós intézkedéseinek köszönhetően – megváltozott – fogalmazott Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, aki hangsúlyozta: 2010 óta közel 700 ezerrel többen dolgoznak, így a munkanélküliségi ráta 12 százalékról 4 százalékra csökkent. – Ráadásul az elmúlt időszakban a bérek is emelkedtek, ma Magyarországon a bruttó átlagkereset 320 ezer forint körül mozog, ami reálbérben közel 38 százalékos növekedést mutat 2010-hez képest. A kormány a munkavállalók mobilitását is szeretné elősegíteni, ezért támogatást nyújt további munkásszállók építéséhez, illetve az utazási költségekre is magasabb összeg számolható el.

Szakmunkást és diplomást is egyaránt kerestek

A kanizsai állásbörzén egyébként 37 cég 112 munkakörben mintegy 400 álláshelyet kínált annak a cirka 2000 álláskeresőnek, akit kiértesítettek. A kínálat ráadásul sokrétű és vegyes volt, a cégek éppúgy kerestek szakmunkásokat, mint felsőfokú végzettséggel rendelkezőket.

– A magyar kormány a munkaalapú gazdaság megteremtését tűzte ki célul a segélyalapú gazdaság helyett, arra fektetve a hangsúlyt, hogy egyre jobban megérje dolgozni – ezt már dr. Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott mondta a rendezvény megnyitóján, aki a legfrissebb statisztikai adatokból is szemezgetett. Mint hangsúlyozta: országosan a június és augusztus közötti három hónapban közel 4,5 millió fő volt a foglalkoztatotti létszám, a munkanélküliségi ráta pedig rekordalacsony szinten, 3,6 százalékponton állt. Zala megye vonatkozásában is kedvezőek az adatok, a foglalkoztatottak száma ugyanis meghaladja a 127 ezer főt, a munkanélküliségi ráta pedig 1,9 százalékponton áll. Az állásbörzén megjelent Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere is, aki arról beszélt, hogy a munkáltatók és a munkavállalók közötti személyes találkozás sokkal inkább kecsegtet szerződéskötéssel, mint amikor valaki hirdetés útján próbál munkát találni, és a munkáltatók csak az önéletrajz alapján döntenek.

Az állásbörzén egyébként nemcsak az üres álláshelyekről tájékozódhattak az ügyfelek, hanem információt kaphattak az elhelyezkedést segítő támogatásokról és szolgáltatásokról is.