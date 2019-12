Ösztöndíj a kiválóknak: Idén a BGE GKZ 20 hallgatója nyerte el a támogatást

A Magyar Nemzeti Bank idén ősszel negyedik alkalommal hirdette meg a Kiválósági Ösztöndíj programját, segítve a hazai közgazdasági és pénzügyi szakemberképzés megújítását.

A jegybank 10 hónapon keresztül havi 40 000 forint ösztöndíjat nyújt a pályázaton eredményesen szereplő, kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közösségi teljesítményt nyújtó alap- és mesterképzési szakos hallgatóknak, akik közül idén országosan 515-en nyerték el a bank ösztöndíját – tette közzé az MNB.

A Budapesti Gazdasági Egyetem kezdettől meghirdette hallgatói körében e pályázati lehetőséget is, amelyet igyekeznek is kihasználni a fiatalok. Idén a 114 hallgatóból 20 hallgató nyert Kiválósági Ösztöndíjat a zalaegerszegi karról, amire dr. Gubán Miklós dékán is büszke.

– Mi vagyunk az egyetemen belül a legkisebb kar, és a létszámunkhoz képest a mi hallgatóink voltak a legaktívabb, legeredményesebb pályázók – tájékoztatott dr. Gubán Miklós.

– Ez is azt mutatja, hogy jó minőségű képzés folyik nálunk. A hallgatóink országos viszonylatban is megállják a helyüket, hisz a nagy budapesti egyetemekkel együtt mérték a teljesítményüket. Azt tapasztalom, hogy a pályázatot benyújtó hallgatóink részt vesznek a tudományos diákköri és a szakkollégiumi munkában is. A dékán elmondta még, hogy hallgatóik más tanulmányi versenyeken is megállják a helyüket. Példának hozta fel az idei logisztika versenyt, amelyen más egyetemek mesterképzéses hallgatóival mérték össze tudásukat a BGE Zalaegerszegi Gazdálkodási Kar alapképzéses hallgatói.

– Azon a versenyen most először indultunk, és ráadásul mi gazdasági intézmény vagyunk, és a logisztika ugyan nálunk is fontos tárgy, de a tanulóinknak mégiscsak kevesebb a műszaki ismerete, mint a műszaki egyetemekről indultaknak – részletezte. – Országosan így is ötödikek lettek a mieink, ez nagyon szép eredmény. Hallgatóink sikeresen szerepeltek az esettanulmány versenyen, vagy tavaly az iLex mesterséges intelligencia fejlesztő versenyen is, amin a GKZ-sek nyerték programozásukkal az első helyet. A dékán hozzátette: a klaszszikus pénzügyi, számviteli stúdiumokkal őrzik a hagyományaikat, s azokkal ötvözve kezelik a jelent és a jövőt. Az MNB-ösztöndíjas zalaegerszegi hallgatók egyike a negyedik évfolyamos Timár János, aki a pénzügy-számvitel szakra jár. – Januárban fogok államvizsgázni, nekem már tavaly is sikerült elnyernem a Nemzeti Bank ösztöndíját, idén pedig a tanulmányi eredményem alapján kaptam meg azt – árulta el.

– Az államvizsga után a tervem szerint még tovább tanulok, ha minden jól megy, a Corvinus Egyetemen folytatom. A vezetés és szervezés mesterszakot céloztam meg, aztán, hogy hol, milyen munkával folytatom a pályafutásomat, az még a jövő kérdése. Egyelőre a minél magasabb iskolai végzettség megszerzése a célom, amivel előnyt szerezhetek a munkaerőpiacon. Az ösztöndíj jó kiegészítés lesz, aminek egy részét a mesterképzésen a tanulmányaimra fogom fordítani. A tanulásra fordított pénz megtérül. Végh Viviána Anna harmadik évfolyamos pénzügy számvitel szakon, és jó tanulmányi eredménye mellett egy kutatást is mellékelt az ösztöndíjpályázathoz.

– Részt vettem Budapesten egy fenntarthatósági konferencián áprilisban, és ott a lakosság környezetvédelmi hozzáállásáról tartottam előadást – mesélte. – Arról, hogy mennyire élünk fenntartható életet. Kérdőíveztem, a kérdéseimre közel kétszázan válaszoltak, az alapján vontam le következtetéseket. A kutatási eredményről nagyon röviden annyit mondanék, hogy szeretnénk ugyan fenntartható életet élni, de nem nagyon tudjuk, hogyan kellene azt véghez vinni. Még egy éve van hátra a BGE GKZ-n a négyes-ötös tanulmányi eredményű fiatalnak. S hogy mire fordítja a pénzt? Kiderült: tudatos tervező, mert többek között a jövőbeni lakására gyűjt.