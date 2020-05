Őszre elkészül a pályázatból finanszírozott beruházás Bánokszentgyörgyön

Termelői piac épül a dél-zalai településen, mely a térség mezőgazdasági termelőinek kínál értékesítési alternatívát.

Baumgartner László polgármester elmondta: 26,5 millió forintos pályázati támogatást nyertek a termelői piac megvalósítására, melynek tereprendezése már megkezdődött. Az elnyert pályázati forráshoz több mint ötmillió forint önrészt kell biztosítaniuk. A beruházást a polgármester szerint az indokolja, hogy az hozzájárulhat a szülőföldön maradáshoz, hiszen az őstermelők, mezőgazdasággal és élelmiszer-előállítással foglalkozók helyben tudják majd értékesíteni portékáikat.

– Nemcsak a bánokszentgyörgyi gazdákat várjuk a piacra, hanem a környező te­lepülések kistermelőit is – jelentette ki Baumgartner László. – A termelői piacot a polgármesteri hivatal közelében, egy önkormányzati ingatlanon építjük meg, várhatóan őszre be is fejeződnek a munkálatok. A piac hetente egy napot lesz nyitva majd, nagy örömünkre egy helyi őstermelő vállalta a működés, működtetés koor­dinálását, aki jó kapcsolatokkal rendelkezik a szektorban, így reményeink szerint más termelőket is ide tud majd csábítani.