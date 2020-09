Őszköszöntő ságodi „gyöngyvirágok”

Újratervező megbeszélésre gyűlt össze nemrég a városrész közösségi házában a ságodi Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tagsága.

– A szívünk szakadt meg, hogy a járványveszély miatt le kellett mondanunk a már 100 százalékban megszervezett 6 napos erdélyi kirándulásunkról, a Balaton-felvidéki túránkról, a badacsonyi kiruccanásunknak pedig az időjárás tette be a kaput. A máskor sokunk számára nagy élményt jelentő városi rendezvények – prószafesztivál, vadpörköltfesztivál – is elmaradtak, pedig már elkészítettük a helyét az újabb trófeáknak – sorolta bánatukat Halász Erzsébet az egyesület vezetése nevében.

Persze azért nem gubbasztottak állandóan odahaza ölbe tett kézzel. Nyáron kétszer is rendbe tették Ságod virágos parkjait, a közterületek kertjeit, bőven akadt dolguk a közösségi házuk körüli csőtöréssorozat nyomainak eltüntetésével és az azt követő nagytakarításkor is. Nyár derekán már tartottak egy szerény szalonnasütéssel egybekötött pikniket, és szép számmal összegyűltek az őszköszöntő ünnepségre is. Hogy a jövőben se kelljen teljesen nélkülözniük barátaik, klubtársaik társaságát, ezúttal olyan programokat terveztek, amelyeken maximálisan betarthatják a vírus terjedését nehezítő járványügyi paragrafusokat.

– A vasárnapi búcsú sportpályára szervezett főzőversenyét biztonsági okokból mé­gis lefújtuk, általában 10-12 népes csapat is jelentkezett rá, éppen ezért félő, hogy most nem tudnánk garantálni a kellő távolságtartást – folytatta a sort Gyergyák János, az egyesület alelnöke, a Ságodért Alapítvány kuratóriumának tagja, hozzátéve, hogy a járműipari tesztpálya közeljövőbeli bemutatására viszont el kéne menniük, hiszen ott biztosítanak egy buszt, amiben szájmaszkkal felszerelkezve megnézhetnék végre, mi épül a városrészük mellett.

Elhatározták, hogy kellő körültekintéssel megemlékeznek majd a nemzeti ünnepekről és megteremtik a megfelelő körülményeket, hogy megtarthassák a hagyományos klubfoglalkozásaikat, a közös névnapi, kerek évfordulós rendezvényüket, adventi programsorozatukat.

– Nagyon dolgos, összetartó közösség a ságodi, igyekszünk számukra a nehéz helyzetekben is megvalósítható alternatív programokat szervezni. Tervezünk például egy nagyszabású környezetvédelmi akciót: a neszeleiekkel összefogva összeszedjük a nyári szezonban a környéken szétszórt szemetet, majd közösen elmegyünk túrázni – tette hozzá Németh Gábor, a településrész önkormányzati képviselője, elárulva, hogy hasonló összefogást tervez a pózvai és a nekeresdi városrészek között is. Amúgy nem csak a nyugdíjasokra számítanak, idegen nyelvi és kertészeti képzésekkel, életmentő tanfolyamok szervezésével, sportprogramokkal a fiatalabb korosztályt is igyekeznek megszólítani.

A délután a ságodi kiskertekben termett alapanyagból készített lecsóvacsorával és baráti beszélgetéssel zárult.