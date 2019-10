Őstermelők, kézművesek és a hagyományosat kedvelő vásárlók találkozóhelye Újudvaron

Házilag eltett savanyúságot, fehér csokis málna­lekvárt, magos csípős mustárt, kézműves sört és még több tucat egyéb portékát kínáltak az árusok a falu központjában kialakított piactéren. Körbenéztünk a megye legújabb termelői piacán és azt tapasztaltuk: nemcsak friss kézműves termékekért járnak ide az emberek, de a közvetlen, barátságos hangulatért és a találkozás öröméért is.

Szombat délelőtt hamisítatlan falusi hangulat fogadott a Nagykanizsához közeli kistelepülésen, a 300 négyzetméteres fedett piactéren szinte mozdulni sem lehetett. Jakab Sándor polgármester a közös hivatalnál várt, hogy körbevezessen a falu legújabb büszkeségének számító piacon.

– Mielőtt beszippantana a vásári forgatag, ezt meg kell kóstolni – nyújtott át egy libazsírral kent, lila hagymával spékelt zsíros deszkát Jakab Fruzsina, a szervezésben segítő Nova Curia Civil Egyesület tagja.

Jakab Fruzsina és Huszár Lászlóné piacfelügyelő együtt fogadta a vásárra érkezőket. Majszolás közben pedig a termelői piac építésének rögös útvesztőibe is bepillantást enged a falu vezetője.

– Hát, mit mondjak, megálmodni könnyebb volt, mint megvalósítani, de összességében megérte a fáradságos munkát, hiszen ezzel a létesítménnyel bezárólag valóban 21. századi faluközpontot tudhatunk magunkénak – fogalmaz Jakab Sándor.

A templom, a faluház és a községháza által határolt tömb belsejében egy 300 négyzetméteres fedett piactér épült, a hozzá tartozó kiszolgálóépületekkel, raktárakkal.

– A pályázati támogatást két évvel ezelőtt, 2017-ben nyertük el, a területfejlesztési operatív programból 93 millió forintot kaptunk a piac kialakítására, ám mint később kiderült: ennyiből nem tudtuk volna megvalósítani mindazt, amit szerettünk volna, ezért az önkormányzat is vállalt anyagi áldozatot – árulja el Jakab Sándor, aki szerint a létesítmény egy új közösségi térként funkcionálhat a jövőben, már csak azért is, mert egy impozáns színpadot is sikerült kialakítani a területen. – A piac indításában, működtetésében az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési egyesület segített, a civil szervezet felvette a kapcsolatot a hozzá tartozó 41 település valamennyi őstermelőjével, így tulajdonképpen válogathatunk az árusok között. Idővel persze szeretnénk mindenkinek lehetőséget biztosítani, de egyelőre havonta csak egy alkalommal, minden harmadik szombaton szervezünk termelői piacot.

– Nagy a kert és sok a gyümölcsfa is – válaszol Pintér- Kirschlechner Nóra, miközben azt firtatjuk, honnan a sok batáta, káposzta, csicsóka. – A savanyúságok és az almalekvár is helyi alapanyagból készül, jóllehet a receptúrát a család idősebb tagjaitól örököltem. Már a múlt hónapban, a piac ünnepélyes avatásán is kipakoltunk, s ahogy akkor, most sincs okunk panaszra, az emberek nemcsak nézelődnek, hanem vásárolnak is. Az anyósom itt árul mellettem, tőle hármasával viszik a koszorúkat, szóval elégedettek vagyunk.

Pár asztallal odébb komoly kóstolás folyik, Kulcsár Norbert és Szolnok Ferenc a legújabb recept alapján készült mustárral kínálja az érdeklődőket.

– Ebbe tettünk egy kis mustot is, attól lett olyan krémes – magyarázzák a közös vállalkozás tulajdonosai, akiknek termékeivel nemcsak a helyi és környékbeli termelői piacokon lehet találkozni, hanem egy áruházlánc polcain is. Ettől persze még megmaradt kézműves terméknek a különféle ízesítésű mustárjuk, sőt már erős paprikával is gyarapodott a kínálati paletta. Ez utóbbi állítólag olyan csípős, mint a vásári kofák nyelve volt egykoron.

Térülünk-fordulunk és máris egy újabb standnál találjuk magunkat. Az asztal már messziről hívogatja a vásárlót, a piros szinte minden árnyalata felfedezhető. A kis, közepes és nagy üvegek a málna legkülönfélébb hasznosításáról tanúskodnak, dzsem, lekvár, zselé, szörp, sőt még málnaecet is kapható.

– Immár négy éve, hogy a fiatal gazda pályázaton sikerrel szerepeltünk és elindítottuk a férjemmel közösen a málnafarmot és a méhészetet – avat be az őstermelővé válás kezdeti lépéseibe Czémán Ildikó és Czémán Gergely, akik Felsőrajkról érkeztek. – Alapvetően agrármérnök a végzettségem, de ehhez a sok finomsághoz a dédimama ősi receptúrája is kellett, amit aztán kicsit finomítottunk, illetve kiegészítettünk. Ennek lett az eredménye például ez a fehér csokis málnalekvár, ami abszolút favorit a vásárlók körében. Amúgy kezdünk áttérni a csökkentett cukortartalmú termékekre, sőt van olyan lekvárunk, amit cukorbetegek is fogyaszthatnak. Hogy mire jó a málnaecet? Leginkább salátákhoz ajánlanám, kellemes édeskés ízt ad a friss zöldségeknek.

Míg a felnőttek kedvükre válogatnak a portékák között, a gyerekek is lefoglalják magukat, most éppen tökfaragó versenyt hirdettek a piac szervezői, de egyéb kézműves-foglalkozásokat is kipróbálhatnak a gyerekek a piacfelügyelet épületében, a piac szomszédságában pedig köztéri játékok várják őket.

A friss zöldségek, gyümölcsök, sajtok, húskészítmények, kézműves sörök, borok és egyéb feldolgozott élelmiszerek mellett számos ajándéktárgyat is kínálnak az újudvari piac kereskedői. A szomszéd faluból érkező Balogh Boldizsár és felesége kovácsoltvas hatású dísztárgyakat árul.

– Elsősorban kapuk, korlátok, és nagyobb méretű vastárgyak készítésével foglalkozom, az ajándéktárgyakat amolyan hobbinak tekintem – bocsátja előre a szakember, aki bortartókat, gyertyatartókat, karácsonyfatartókat hozott mutatóba. Egyre nagyobb a kereslet az antik hatású dísztárgyak iránt, több bortartót és egyéb apróságokat is vásároltak reggel óta.

Jakab Sándor polgármesterrel időközben ismét összefutunk. Azt mondja, nagy terveik vannak, a termelői piac mellett tavasszal egy mezőgazdasági kiállítást is szeretnének szervezni és a piac épülete egyéb rendezvényeknek is helyet biztosíthat. Állítólag van olyan fiatal pár, akik itt szeretnék tartani polgári esküvőjüket is.

– Szombathelyen élünk, de alapvetően a környékről származunk, én újudvari, a párom, Korcsmáros Barna nagykanizsai születésű – árulja el Kánnár Edina, majd gyorsan hozzáteszi: ők ketten tulajdonképpen helyszínbejárást tartanak, augusztus 8-án – mikor hivatalosan is összekötik életüket – itt látnák vendégül a rokonságot az egyházi esküvőjük után.

– Ugye megmondtam – mondja nevetve Jakab Sándor polgármester, akit szemmel láthatólag büszkeséggel tölt el, hogy a termelői piac életképes, s hogy a falubeliek értékelik a fejlesztést.