Összevonták Hévíz és Keszthely térségének ügyeletét

Összevonták a hévízi és a Keszthely környéki orvosi ügyeletet, a megállapodás egyelőre az év végéig szól, de a rendszert a későbbiekben is lehetséges, hogy így működtetnék.

A hévízi szolgálat eddig a fürdővárosból érkező páciensek mellett az alsó- és felsőpáhokiakat, a nemesbükieket és a zalaköveskútiakat is ellátta, nekik is mostantól a keszthelyi kórházban működő, úgynevezett városkörnyéki ügyeletre kell menniük, ha segítségre szorulnak. Ezt az érintett települések is támogatták. Papp Gábor polgármester felidézte, a veszélyhelyzetben, központi rendelkezés alapján is így működött a rendszer, a tapasztalatok kedvezőek voltak.

Ösztönözte a megállapodást, hogy mint a legtöbb település, így Hévíz gazdasága is megbicsaklott a pandémia miatt, így az önkormányzat az élet minden területén takarékosságra kényszerül. Papp Gábor elmondta, a város – az államtól kapott fejkvótán túl – 150 millió forintot költött eddig évente saját forrásból a szociális ellátórendszerre, amelyből a legtöbbet, több mint 70 milliót az orvosi ügyelet vitt el.

– Azt láttuk – folytatta a polgármester -, hogy az eddigi modell arányaiban túlságosan költséges, hiszen egy-egy műszakban, tehát hétköznapokon 16-tól másnap reggel 8-ig, a hétvégén pedig egész nap átlagosan 6,5 ember jelent meg a rendelőben, így egy orvos-beteg kontaktus Hévíznek 24 ezer forintjába került. Ráadásul az esetek jó része nem feltétlenül igényelt azonnali beavatkozást. További érv volt az összevonás mellett, hogy jelentősen csökkent a vendégek száma, az ügyeletre érkezők egy része pedig a turisták közül került ki, tehát csökkent az esetszám, a költség azonban változatlan maradt.

– A közös fenntartású ügyelettel Hévíz pénzt tud spórolni, az ellátás minősége pedig nem csorbul – szögezte le a polgármester. – Csak annyi a kényelmetlenség, hogy néhány kilométerrel többet kell utazni. Hasonló lépésen egyébként több önkormányzat is gondolkodik, és az is napirenden van, hogy országosan járási szinten koncentrálják az ügyeleteket, mert ez a településeknek óriási teher. Szakmailag, anyagilag is indokolt egy ilyen döntés, hiszen egyre nehezebb orvosokat találni, akik vállalják a szolgálatot, még úgy is, hogy eddig 3-4 ezer forintos díjat fizettünk ki óránként