Összefogtak az emberek, hogy újra kereszt állhasson az Örömhegyen

Fénykereszt várja szombat óta a Mária-kegyhelyre érkező zarándokokat.

A sötétedés után LED szalaggal kivilágított, az Örömhegyen felállított keresztet este vagy éjszaka távolról, a készítők és készíttetők reményei szerint még Gelséről is látni lehet, de Homokkomáromból és a faluba vezető kanyargós útról bizonyosan. Függőleges szára az égbe tör, az Atya felé mutat; vízszintes szára mint Krisztus kitárt karja köszönti, hívja a Mária-kegyhelyre érkező zarándokokat.

Fénye pedig irányt mutat, hiszen a szomszédos dombtetőn a Kisboldogasszony templom magasodik a környék felé, ahol minden hónap 13-án engesztelő napot tartanak. Így volt ez most szombaton is, de ez az alkalom különlegesnek számított abból a szempontból, hogy több mint két hónap kényszerű szünet után most tartottak először engesztelő napot. Nem véletlenül jelölték ki hát ezt az időpontot a civil összefogással állított kereszt átadására: az engesztelő napra a faluba érkező zarándokokat így már a Homokkomárom fölé magasodó kereszt köszönthette.

– Ezen a helyen 1940-ben az akkori plébános, Rozmán Alajos kezdeményezésére a hívek és a zarándokok támogatásával fa keresztet állítottak, mi még emlékszünk rá gyermekkorunkból. Az idők folyamán az tönkrement, és fontosnak éreztük, hogy ismét álljon itt egy kereszt, ami már fémből készül, ezért reményeink szerint időtállóbb, a mai korhoz is igazodó, LED szalaggal kivilágított, napelemes – hallottuk Schmidt Attilától, aki feleségével, Schmidt Attiláné Valériával volt az ötletgazda. – Gyűjtés indult most is a helyi hívek és a zarándokok körében, akik anyagiakkal és imával is segítették a gondolat tettekre váltását, de támogatta a törekvést az önkormányzat, a terület tulajdonosa, Burcsi Attila, valamint Nemes János vállalkozó, a kereszt készítője. A kereszt köré két pad is került, melyeket a Sopronban élő Sarkadi Antal erdélyi fafaragó ajánlott fel.

A szombati ünnepélyes avatón méltatta a kezdeményezést Singula Ferencné polgármester, és kulturális műsorral kedveskedett a helyi közösségnek Koszoru Domonkos, Mihalics Enikő, Szép Károly és Szép Károlyné, dr. Horváth László, Kulikné Tőtős Hortenzia, valamint a Tüttő János Nótaklub két tagja, Vejer Béla és Dobrádi István. A keresztre végül Arányi Zoltán plébános kért áldást.