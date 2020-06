Összefogással újították fel a híres „piros keresztet” Pusztamagyaródon

A település vezetése és a Zalaerdő Zrt. összefogásának jóvoltából megújult a falu egyik festői pontján lévő, fogadalmi kereszt.

A helyiek, illetve a községhez ezer szállal kötődő emberek körében igazi ikonikus pont a feszület. A közismertebb nevén „piros kereszt” Pusztamagyaród külterületén, az északnyugati-szőlőhegy bejáratánál található, a tavalyelőtt átadott-felújított, Szentpéterföldére vezető erdészeti feltáróút mellett. A korpuszt még 1971-ben állíttatta „Vass Józsi bácsi”, aki az ominózus területen dolgozott annak idején erdészként.

A „piros kereszt” nevet mendemondák szerint, nem csak a színe miatt kapta a létesítmény. Hanem azért, mert a hetvenes években, a kommunista rendszer idején, nem nézték „jó szemmel” a szakrális, vallási témájú kegyhelyek, tárgyak állítását. Azonban az élénk, lucifervörös szín miatt szemet hunytak miatta az „illetékesek”. Egyébként Göcsej szívében nem egyedülálló emlékről van szó a magyaródi kereszt esetében. A közeli Pusztaedericsen szintén található hasonló, amelyet már korábban felújítottak az ottaniak.

A pusztamagyaródi kereszten viszont, állíttatása óta, az elmúlt, mintegy 49 esztendő során – habár pontos feljegyezések erről sincsenek – mindössze minimális állagmegóvó javítást végeztek. Így az idő nyomot hagyott rajta. Ujjnyi vastagságban repedések csúfították, megkopott a szenvedő Krisztus-ábrázolás, valamint a keresztet határoló kert is.

Azonban a Zalaerdő Zrt. felkarolta a kereszt ügyét. A cég finanszírozta és koordinálta a kereszt-renoválást, a szükséges ács-munkálatok költségét. Ám Pusztamagyaród vezetése is kivette részét a felújításból.

Balázs Henriett polgármester jelezte: szívügyük – a fejlesztések mellett – a község arculatának szépítése is, amelybe természetesen nem csak a falu frekventált részei, hanem a külterületek is beletartoznak.

-A feszületet körülölelő kerítést hoztuk rendbe közfoglalkoztatottaink segítségével – jelezte Balázs Henriett. – Gyakorlatilag enyészetre volt ítélve: több helyütt korrodálódtak, valamint hiányosak voltak a fémrácsai. Ezeket rekonstruáltuk, valamint új, zöld színt is kapott a kerítés. Továbbá vállaltuk azt is, hogy a jövőben is rendben tartjuk a létesítményt s annak környezetét – mondta Pusztamagyaród vezetője.

A polgármester kiemelte: a jövőbeni állagmegóvással, valamint a terület folyamatos kaszálásával még nem ér véget a kereszt megóvása-szépítése. Népszerűsíteni szeretné a „piros keresztet” s annak környékét Pusztamagyaród vezetése. A tervek szerint turisztikai célpont, búcsújáró-hely lesz.

– Augusztus 20-án avatjuk fel s áldatjuk meg a keresztet- folytatta Balázs Henriett. – A feszület környezetében lévő szabadtéri rendezvényen, amelyre szeretettel várunk majd mindenkit, szentmisére, azt követően pedig kézműves kirakodó vásárra is sor kerül – közölte Pusztamagyaród első embere.