Összefogással épült a járda Letenyén

A polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselők és a közfoglalkoztatottak közösen építettek meg egy járdaszakaszt a határ menti városban.

Az ötlet a városfejlesztési és gazdasági bizottság elnökétől, Gyergyák Tibor önkormányzati képviselőtől származott.

– Az egész azzal kezdődött, hogy volt egy bejárás az illetékes szakemberek, a 7 fős képviselő-testület és a városvezetés részvételével az elkészült termelői piacunk kapcsán, melyre nagyon büszkék vagyunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy szép, esztétikus építmény született – jelentette ki elöljáróban Gyergyák Tibor. – A szemle során vetődött fel, hogy kellene egy járdát építeni a városközponttól a Séta téren át a termelői piac-csarnokig. Valójában volt ott egy, a gyalogosforgalomra úgy-ahogy alkalmas, nagy méretű zúzott kővel borított, 2 méter széles „járda”, ami szerintem éppen a gyalogosok közlekedésére nem volt igazán megfelelő. Ennek láttán azt mondtam a bejáráson a képviselőtársaimnak, polgármester úrnak, alpolgármester asszonynak, hogy én szívesen részt vennék olyan önkéntes munkában, ami egy új járda kialakítását célozza. Kellemes meglepetésként ért, hogy valamennyi képviselőtársam egy emberként csatlakozott a kezdeményezéshez. Farkas Szilárd polgármester pedig azt mondta: az önkormányzat a munkálatokhoz biztosítja a saját üzemében gyártott térköveket, mi több, a közfoglalkoztatottakat is bevonja a projektbe. Az elhatározásunk egy hét múlva realizálódott. Előbb egy helyi vállalkozó munkagéppel kialakította az eltervezett nyomvonalat, majd Bíró László, Dömők József, Gerák Zoltánné, Somogyi Tibor önkormányzati képviselőkkel, valamint Farkas Szilárd polgármesterrel és Mikóné Farkas Ildikó alpolgármesterrel a közfoglalkoztatottakkal közösen gyakorlatilag két nap alatt megépítettük az új, szegéllyel ellátott térköves járdát. Nemcsak a kialakult összefogás keltett nagyon pozitív érzéseket bennem, hanem az is, hogy a közfoglalkoztatottak is rendkívül ügyesen, nagy lelkesedéssel tették a dolgukat. A közös munkánk eredményeként egy szemre is tetszetős, a gyalogos közlekedésre kiválóan alkalmas járdaszakasz készült 23 méter hosszúságban.

Farkas Szilárd polgármester elmondta: véleménye szerint a későbbiekben is „bevállalnak” hasonló akciót a város vezetői, hiszen ezen a megmozduláson is érzékelhető volt, hogy az együtt munkálkodás jót tett a közösségnek, tehát egyfajta csapatépítő tréningnek is tekinthető. Másrészt abban bíznak, hogy a példájukat majd a városlakók, illetve Letenye más közösségei is követik és megtapasztalhatják az összefogás erejét.

– A következő „projekt” a városban és az egyedutai városrészben található temetők fő útjainak térkövezése lesz a tervek szerint, ebbe szeretnénk majd bevonni Letenye lakóit is – árulta el a részleteket Farkas Szilárd polgármester.