Országos versenyen bizonyítottak a zalai diákok

Ki ne örülne annak, ha otthon, a családban akad ügyes kezű fiatal, aki bármikor elkészít egy új bútordarabot, ha a família frissíteni szeretné a lakás berendezését. Az alábbiakban olyan diákokról esik szó, akik nemrégiben országos szakmai versenyen bizonyították, hogy erre képesek, szakmájukból pedig majd meg is tudnak élni.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája két csapattal is képviseltette magát a 8. alkalommal megrendezett országos asztalos csapatversenyen, melyet a Magyar Asztalos és Faipari Szövetség szervez a vállalkozói és az oktatási partnereivel.

A zalaegerszegiek az októberben zajlott elméleti forduló után ötödik és nyolcadik helyen jutottak tovább a soproni gyakorlati fordulóba, amelyre november végén került sor a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karának közreműködésével, a Faipari Mérnöki Kar Faipari Tanműhelyében. Az írásbeli fordulóban a feladatsort kitöltő 45 csapatból 15 jutott be a gyakorlati döntőbe.

Mint ahogy a versenykiírók is jelezték, a verseny kiváló lehetőség arra, hogy az asztalos és faipari szakképzésben részt vevő iskolák diákjai megmérettessék magukat, találkozzanak a beszállító cégekkel, a szakmát kiszolgáló szakemberekkel, egyetemi oktatókkal, s közben olyan új anyagokkal és technológiákkal ismerkedjenek meg, amire az oktatás keretein belül kevésbé van lehetőségük.

– Az elméletre előre fel tudtunk készülni, de arról is tájékoztattak a szervezők, hogy mi lesz a gyakorlati feladat – mondta Horváth Tamás szakoktató mérnöktanár, amikor az iskola sikere kapcsán ellátogattunk a Deákba. – Az elmélet az anyagokra, a fafajtákra, a kiegészítő termékekre kérdez rá, a helyszínen pedig ez évben egy kis szekrény elkészítése volt a feladat.

A tolóajtós tálalószekrényt a versenydokumentáció szerint Csicsics Gergő tervezte. A gőzölt bükkfából, valamint fenyőfából álló bútor tolóajtóval, rejtett fiókkal és polcos-rakodós résszel kellett rendelkezzen. „A zen hangulatú bútor legyártása számos ponton megkívánja majd a vizsgázók felkészültségét: éleken lévő lécbetét, fasíneken közlekedő ajtó, félig takart, fecskefarkú fogazás, egy darabból álló ívelt lábszerkezet” – szól a feladat leírása.

A részt vevő diákok felkészültségükön túl csapatmunkáról és a szakma szeretetéről tehettek tanúbizonyságot.

– Ez így volt, az együttműködést már itthon gyakoroltuk, hogy ne legyen zökkenő – mondták a versenyben részt vevő diákok. – Izgalmas volt az idő miatt, csupán nyolc óra állt rendelkezésre az elkészítéshez, közben elméleti feladatokat is megoldottunk.

Kovács Sándor, Győrfi Dominik és Nagy Dalma alkotott egy csapatot, míg Vizsy Máté, Rátosi Tamás és Gombos Marcell képviselte a Deák színeit a másikban. Dominik és barátai a hatodik helyen, Mátéék pedig az ötödik helyen végeztek, felkészülésüket Horváth Tamás mellett Csóbor Péter szak­oktató is segítette.

A diákok többsége végzős, de a technikusi évet is szeretné teljesíteni, s szinte valamennyien készülnek a felsőoktatásba, a soproni egyetem a cél. A versenyzők közül többen is szerencsések, a szakmaszeretetet otthonról hozzák, édesapjuk mellett jutnak tapasztalathoz már a tanulóévek alatt is.

A kísérő pedagógusok számára a versenyen – amíg a tanulók dolgoztak – előadásokat, beszélgetéseket szerveztek a faipart és a faipari oktatás témákat érintve. A versenyzőket mások mellett Tóth Norbert, a szervező Magyar Asztalos című lap főszerkesztője és Árkossy Tamás, a zsűri elnöke dicsérte helytállásukért.