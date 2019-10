Őrségi sárga lesz a zalalövői rendőrőrs épülete

A korszerű, XXI. századi munkafeltételek biztosítása érdekében kezdődött meg a zalalövői rendőrőrs épületének felújítása. A munkálatokat összefogással, az önkormányzat és a rendőrség közös finanszírozásával végzik el.

Minderről azon a munkaterület-bejáráson esett szó, amely során mások mellett Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sipos Gyula vezérőrnagy, Zala megyei rendőrfőkapitány és Pintér Antal, a város polgármestere tekintette meg az eddig elvégzett munkálatokat.

Az eseményen dr. Sipos Gyula elmondta, hogy a jelenleg 11 fős állománnyal dolgozó zalalövői rendőrőrs rendkívül elavult állapotban lévő épületének felújítását ő kezdeményezte, s a várossal kötött megállapodás értelmében Zalalövő önkormányzata – amely az ingatlan tulajdonosa – az építési munkálatokat finanszírozza, míg a rendőrség a belső átalakítást és a korszerű, európai munkafeltételek kialakítását vállalja magára.

Pintér Antal hozzátette: az önkormányzat saját bevételei terhére végezteti el a felújítást, s az általuk vállalt feladatokkal hamarosan végeznek is. Vigh László egyebek mellett arról beszélt, hogy a rendőrség állampolgári megítélése jelentősen javult az elmúlt években, ezért is indokolt, hogy a társadalmi megbecsülés jeleként tisztességes munkahelyet teremtsenek az itt dolgozók számára. A munkaterület bejárása során az érintett felek – a városi főépítész javaslata alapján – arról is döntöttek, hogy a külső színezésben a Zalalövőn több helyen is alkalmazott „őrségi sárga” domináljon.