Orosz rulettet játszik az időjárás a nagyradai szőlővel

Betegségmegelőző-védekezések, meteorológiai előrejelzések követése, valamint gyakori fohász az égiek felé. Mindössze ennyit tehetnek a szőlősgazdák a rapszodikus időjárási körülmények közt azért, hogy egészséges, bő termésük legyen.

A kánikulát heves zivatarok, nagy esők követik, majd hamarosan ismét perzselnek a Celsiusok – nagyjából így lehet jellemezni késő tavasztól nyár közepéig az időjárást. A szélsőségek nem csak az emberi szervezetet viselik meg. Megérzi a kiszámíthatatlan változatosságot a természet is. Az arany középút, azaz az évszaknak megfelelő hőmérséklet lenne a legjobb a terményeknek, köztük a szőlőnek is. Azonban, egyelőre, ha a szőlőbirtokosok odafigyeltek az esetleges betegségek, köztük a lisztharmat, vagy a peronosz-megelőzésére, jelentős, nagyobb kár az időjárás miatt jelenleg nincs az ültetvényekben. Munka viszont bőven akad: törzspucolás több körben, csonkázás, bújtatás, gyomirtás, permetezés szinte napi feladatot ad.

A tennivalók is az időjárástól függenek. Ezt mondta Kovács Ottó nagyradai borász, aki mintegy tíz hektáron nevel szőlőt a Szelemen-hegyen. Jelezte: a nagy szárazság sem jó, mert akkor a hajtások sem nőnek úgy, leáll a növekedés kisebb a bogyók létartalma alacsonyabb a savtartatalom. A kiadós eső szintén jelenhet problémákat, betegségeket és több munkafolyamatot, köztük a permetezést is.

-Mindig a korábbi időjárást vesszük alapul: viszonylag száraz volt a tél és a kora tavasz is, így nem kellett korán nekiállni permetezni, mivel nem kellett idő előtt félni a peronosz fertőzéstől. Májusban viszont már rengeteg esőt kaptunk, majd a melegből hirtelen hidegebb lett. Aztán ismét kánikula, majd sok zivatar. A szőlő igényli a meleget, így mondhatni, a folyamatos magas hőmérséklet kicsit megnyugtatott minket. Mivel hiába jött csapadék, a peronosz nem tudott kárt tenni. Azonban van kockázat: elég pár milliméter eső, ám ha közben nincs légmozgás, párában, nedvességben vannak a fürtök és kész a baj: pusztíthat a lisztharmat és a peronosz. Egyelőre jómagam ilyenekkel nem találkoztam a szőlőben.Kritikus lehet még a csonkázás utáni időszak is, amikor a hónaalj-hajtásokat könnyebben megtámadhatja a peronosz. Bár ez inkább esztétikai hiba, mint gazdasági kár. Azonban idő előrehaladtával a legtöbb fejfájást a szőlősgazdáknak mindenképp a lisztharmat okozza, reméljük, elkerüljük ezt is – összegezte Kovács Ottó. Kiemelve azt is: az aggódás helyett hasznosabb, ha mindent megtesznek a gazdák, amit csak tudnak. A lisztharmat vagy a peronosz „cseles” szőlőbetegségek. Előbbi hosszabb ideig lappanghat, a másik pedig „lecsap”. A peronosz, amikor már kárt okoz, pusztít, visz „mindent”, a lisztharmat némileg „gyógyítható”. Azonban a permetszerek, köztük a gombaölők, nincsenek ingyen, elég sokba kerülnek, mégis megéri „befektetni”. Ha a gazda minden tőle telhetőt megtett a bajok megelőzésére, saját magát nem okolhatja, ha az időjárás közbeszól.

Kovács Ottó a radai hegyen jelenleg a negyedik permetezést végzi. A szakember azt tanácsolja, jelenleg az amerikai szőlőkabóca ellen célszerű védekezni.

-Ha nem jön kiadós jégeső, ami elverheti akár az egész termést, akkor, nagyjából hét hét múlva, augusztus közepén szüretelhetjük a nérót – folytatta. -Tavaly extrém korán kezdődött a szüret, idén, reméljük, minden a normál rend szerint halad. Mennyiségét tekintve szép termést remélünk, a zamat, a cukorfok terén még nem lehet állást foglalni, majd csak szeptember elején – fogalmazott Kovács Ottó. Hangsúlyozta azt is: mindannyian elégedettek lennének azzal, ha 2012-es vagy a 2018-as évhez hasonlóan alakulna minden. Mert ezekben az esztendőkben kiváló minőségű, mennyiségű szőlőt takarítottak be.