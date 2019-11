Örömzenekoncert a szülészet javára

November 23-án, jövő szombaton 18 órakor jótékonysági koncertet ad a hangversenyteremben a megyei kórház szülészeti osztálya javára a mintegy 50 fős Zala Szimfonikus Zenekar. A rendezvényről tegnap tartottak sajtótájékoztatót.

Balaicz Zoltán polgármester a jótékonyság lélekemelő és közösségépítő erejét méltatta a tájékoztatón. Kitért rá, hogy a támogatandó célok közül az egyik legszebb került most reflektorfénybe, hiszen az új életek fogadásánál aligha van jövőbe mutatóbb feladat.

Tóth László, a városi hangversenyterem vezetője, aki zongoraművészként is érintett a rendezvényen, a műsor közönségbarát karakterét domborította ki. Mint elmondta, igazi örömkoncertet adnak a többek között nagykanizsai és keszthelyi zenészekkel kiegészült egerszegi szimfonikusok. Néhányuk részéről saját emóció is hevíti az estet, ugyanis a zenekar több tagja nemrégiben vált szülővé. A műsort Ravel Bolerója nyitja, ami szimbólumként is felfogható, hiszen egy parányi zenei motívumból épül fel, teljesedik ki a zenemű. Grieg A-moll zongoraversenye következik majd, amiről úgy nyilatkozott: ennél boldogabb zenét még nem játszott. Ezt követően filmslágerek csendülnek fel.

Dr. Vajda György, a szülészet osztályvezető főorvosa köszönetét fejezte ki a zenekar gesztusáért, az osztály hálás a kitüntető figyelemért, amit reményeik szerint jó munkájukkal érdemeltek ki. Szólt még a magzat és a zene szoros kapcsolatáról, valamint a várossal kialakított jó partneri kapcsolatról.