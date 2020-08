Örökzöld dallamok és szép magyar nóták Pogányszentpéteren

Falunapot rendeztek az elmúlt hétvégén a Zala és Somogy megyék határán kicsivel „túl” található településen.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Flinger Tamás, a község polgármestere, Szászfalvi László országgyűlési képviselő, valamint Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.

A kulturális blokkban – melynek során fellépett az Inkei Ibolya Klub, az Iharosi Hangulat Klub, a Pogányszentpéteri Ciklámen Klub és a Zalagyöngye Táncegyüttes is – örökzöld dallamok és szép magyar nóták csendültek fel elsősorban.

Kísérőprogramok is várták a közönséget: egészségmegőrző vizsgálatok, arcfestés, fajátékok és ugrálóvár nyújtott kikapcsolódást. Az érdeklődők megtekinthettek kiállított fegyvereket, ruházatot, traktort, tűzoltóautót, valamint rendőrautót is. A Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Iharosberény minden évben hozzájárul a rendezvény programjához, idén a tűzoltó szerkocsin kívül az egyesület nemzetközi kapcsolatával, versenyekkel kapcsolatos kupákat is kiállítottak. A kisebbek tűzoltós színezőket is kaptak.