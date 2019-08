Örökségünk a Nyugat-Dunántúlon: a csont és szaru megmunkálása került a fókuszba idén is

A pásztorművészet, a csont és a szaru megmunkálása és díszítése a fő témája annak a tábornak, melynek a keszthelyi Népművészeti Alkotóház ad otthont.

A Zala Megye Népművészetéért Alapítvány által működtetett keszthelyi alkotóházban az év egészében élénk munka folyik, de nyáron még inkább. Több tábort is rendeznek itt, most az Örökségünk a Nyugat-Dunántúlon című alkotónapokat. E tábort már harmadik éve megszervezik, megvalósulását pályázati támogatás segítette. Csakúgy, mint tavaly, – a nagy érdeklődésre való tekintettel – főként a csonttal és szaruval foglalkoznak a résztvevők a mesterek iránymutatásával, de sok más népművészeti ágban elmélyedhetnek, tanulhatják és gyakorolhatják a fortélyokat. Ismerkedhetnek a Kis-Balaton környéki viseletekkel, hímzésekkel és a Keszthely környéki írott tojásokkal is.

-Készül szaru óralánc és sok más tárgy: az ivótülöktől kezdve, a sípokon át a kürtig. Kéregmunka is folyik: az egyik résztvevő kéregedényeket készített. Színes és nagy léptékű munkát végzünk, melyet szeretnénk jövőre is folytatni – mutatta be a tábori munkát és alkotásokat a táborvezető Bereczky Csaba fafaragó, a Népművészet mestere. A tábor híre már messzebbre is eljutott, így a keszthelyi és környékbeli résztvevők mellett Somogyból és a fővárosból is érkeztek ide. A legfiatalabb résztvevő 11 éves, ő édesapjával együtt visszatérő résztvevői az alkotóház foglalkozásainak.