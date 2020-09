Őrlik már a kerecsenyi „kalocsait”

A konyhakertben vegyszerek nélkül termesztett, majd a napon érlelt-szárított boleró paprika a falu saját „malmába” kerül. Ugyanis nagy ötlettel állt elő ismét a dél-zalai kisközség: mégpedig, saját paprikaőrlő malmot létesített.

Az alig több, mint kétszáz lelkes faluban – mint arról rendszeresen beszámolunk – egymást érik a különböző, nagyszabású mezőgazdasági fejlesztések. A Start munkaprogram jóvoltából nem csak sok embernek adnak munkát helyben. Hanem több, mint 8 hektár földterületet is hasznosítanak, ahol nagyobb részt zöldségeket termelnek. A terményeket helyben és piacokon értékesítik, valamint feldolgozzák a falu saját savanyítóüzemében. Abból a bevételből pedig, amelyre a zöldség-gyümölcs kereskedelem révén tesznek szert, különböző beruházásokat valósítanak meg, köztük nagyvolumenű eszközfejlesztéseket. A kimagasló munkáért már kétszer kapott belügyminiszteri kitüntetést a település. Azonban Kerecsenyben nem ül a babérjain a településvezetés. Folyamatosan új ötleteken dolgoznak, hogy ezekkel a falu fejlődését segítsék elő.

Még augusztusban számoltunk be az egyik „legfrissebb” újdonságról. Arról a paprikaőrlő malomról, amelyet a Start program eszközbeszerzési keretéből vásárolt a község, több mint 3000 euróért. Réti Alfréd polgármester akkor elmondta: egyedülálló dologba fognak a térségben és a dél-illetve nyugat-Dunántúlon. Hasonlóan, mint az Alföldön és Tolna megyében, Kerecsenyben őrölt paprika gyártásába kezdenek.

-A saját földjeinken nevelt, magunk által művelt zöldség – legyen szó bármely típusról – egészséges és kiváló minőségű – jelezte Réti Alfréd, Kerecseny első embere. – Elsősorban azt tartjuk szem előtt, hogy frissen értékesítsük őket. Azonban van olyan fajta zöldség, mint például a boleró paprika is, amelyet többféle módon, ám ugyanolyan jó minőségben tudunk hasznosítani. Ebből a paprikából 3000 tővel ültettünk idén. Mégpedig azért, hogy a Szerbiából vásárolt malmunkban, helyben dolgozzuk fel. Tavaly már kávédarálóban őröltünk paprikát, ám ezzel a módszerrel nem tudtunk nagy mennyiségben és kifogástalan minőségben előállítani a őrölt formában. Ezért idén gondoltunk egy nagyot: megvettünk egy olyan berendezést, amelyben malomkövek porítják, majd kinyomják – az előőrlés után – még az olajat is a zöldségből. Ettől lesz szép színes és aromás a paprika. Öröm számunkra, hogy már javában elkezdődött a malmunk próbaüzeme. Szerencsére, van mit a berendezésbe tennünk, szép mennyiségben termett nálunk paprika – hangsúlyozta Réti Alfréd. A polgármester kiemelte azt is: idén még csak a próbaüzem zajlik. Egyelőre nem értékesítik a kerecsenyi őrölt paprikát, csak saját használatra „tesztelik”. Utalt arra is, hogy a szükséges engedélyek után fogják csak piacra „dobni”, saját márkával és arculattal a kerecsenyi „kalocsait”. Ám ez nyilván még több időt vesz igénybe. A vásárlóközönség így vélhetően csak jövőre fűszerezheti-színezheti az ételeit a kerecsenyi őrölt paprikával.

-A berendezés működése és hatékonysága révén úgy tűnik, beváltja a hozzá fűzött reményeket – folytatta a polgármester. – Bár mi is figyelünk arra, amire csak tudunk. Például szem előtt tartjuk, hogy csakis napon érlelt, jól kiszárított paprika kerüljön az őrlőbe. Ugyanis, ha vizesebb a zöldség, akkor azt csak szétmaszatolná a gép. Valamint az aromája is intenzívebb, ha természetes körülmények közt, napsütés révén (is) érleljük. Amúgy már ebben a kezdeti fázisban is elégedettek vagyunk, a minőséggel és a mennyiséggel is. Például, 10 kilogramm „egész” paprikából 2 kilogramm őrölt paprikát tudunk előállítani. Egyelőre csak boleró fajtával kísérletezünk. Jövőre viszont őrölnénk más fajtákat, köztük „szegedi 80-ast” is. Az is biztos, hogy a jelenlegi mennyiség sokszorosát fogjuk ültetni – emelte ki Réti Alfréd.

Kerecseny vezetője megjegyezte: szeretnék, hogy minél több ember – a helyben nevelt és feldolgozott paprika révén is – egészségesen, „háztájiból” étkezzen. Hangsúlyozta azt is, hogy az otthon nevelt és előállított terményeknek párja nincs, legyen szó bármilyen zöldségről, gyümölcsről, vagy magunk által, hazai alapanyagokból készített ételről.