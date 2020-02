Önző sofőrből Zalában sincs hiány – Így parkoltok, ti Zalaegerszeg

Egy zalaegerszegi olvasónk osztott meg velünk egy újabb képet.

– Vasárnap délután a Park Centernél parkoltam, amikor egy kedves autós társam úgy parkolt le mellém, hogy még véletlenül se tudjak beszállni az autómba. Annyira még volt figyelme, hogy a saját tükrét behajtotta. A képen látszik, hogy én a felfestésnek megfelelően parkoltam le /jobb oldali autó/, valamint az is, hogy rengeteg másik helyet is választhatott volna, szinte üres volt a parkoló! Kedves autót vezetők, ennyire már nem lehetünk önzőek, figyeljünk egy kicsit már jobban a másikra is! – írja levelében.

Te is láttál hasonlót? Oszd meg velünk a [email protected] e-mail címen!