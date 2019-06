Önzetlenül javították meg a csapi iskola kerítését, kültéri bútorait és játszóeszközeit

A közelmúltban mintegy 450 ezer forint értékű anyag felhasználásával és beépítésével újult meg a faluban működő bentlakásos iskola. Az egyik hazai pénzügyi-befektetési csoport munkatársai saját kezűleg festették, javították a kerítéseket, az intézmény kültéri bútorait, valamint játszóeszközeit.

– Társaságunk az idén a kisebb adományok mellett, 4 millió forintot költ az olyan nagyobb jótékonysági akciókra, mint amilyenben Csapiban részt vesznek munkatársaink – mondta Elek Péter, a Provident Pénzügyi Zrt. dunántúli üzletegység senior kereskedelmi vezetője. – Ebben az iskolában 450 ezer forint értékű anyag beépítésével, felhasználásával segítünk. Az UNICEF Magyarország közreműködésével jöttünk Csapiba, ők voltak, akik felhívták figyelmünket erre az iskolára, az itt folyó munkára.

A nagyobb részt nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeket fogadó iskolában örömmel fogadták a segítséget.

Az intézményt körülvevő szép parkban mindig akad tenni-, javítanivaló. Még a fűnyírás is komoly elfoglaltság. A cég munkatársai jótékonysági napjukon ebbe is besegítettek, de a legtöbb kézbe ecset került. Többségük a támogatásból vásárolt raklapok, illetve az abból készült egyszerű, de praktikus kerti bútorok festésével foglalkozott. Ezek elkészültével most már akár szabadtéri órát is lehet tartani a parkban. Voltak, akik az udvari díszkerítés újralécezésén munkálkodtak, mások újrafestették, javították az intézmény külső kerítését, lépcsőkorlátait. Jutott energia és anyag a régi szabadtéri játékokra is. Munka közben arra is maradt idő, hogy az önkéntesek beszélgessenek az intézmény dolgozóival, diákjaival. Mint mondták: ez is megerősítette őket abban, hogy jó helyre került a támogatás.