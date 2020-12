Önzetlen segítséget kaptak a bajbajutott kamionosok Dovernél – Egyelőre nincs tudomás zalai érintettről

A brit és a francia kormány december 23-án, szerdán állapodott meg arról, hogy negatív teszt birtokában elhagyhatják a doveri kikötőt az ott rekedt kamionsofőrök. Kint élő civilek fogtak össze, hogy enyhítsenek a kényelmetlenségen. Enni, inni hoztak, főztek a fülkében tartózkodóknak. Büszkén mondhatjuk, magyarok nemcsak magyaroknak segítettek, a támogatásért a többi nemzet sofőrje is hálás.

Ismerősöket kérdezünk, egyelőre nem tudunk zalai érintettről. Az egyik zalaegerszegi fuvarozó cég ügyvezetője készségesen válaszolt levelemre. Grófné Molnár Ágota arról tájékoztatott, hogy a társaság által üzemeltett gépjárművek közül senki sem tartózkodott a kérdéses időszakban Angliában, ott a konszernnek nincs irodája, ám segítségüket felajánlották az egyik segítő csoportban. Véleménye szerint az intézkedéseket hozó országnak kell ilyenkor elsősorban proaktívan, a rendelkezést megelőzően felkészülnie a várható eseményekre. Egy másik cég képviselője telefonon elmondta, ők sem értintettek.

Ezek után arra voltam kíváncsi, hogy miként indult a civilek akciója. Pálnik Csabát interneten értem el, aki Nyitrai Szabolccsal és Őri Lászlóval együtt elindította a Magyar Kamionos segítség keres/felajánlás nevű, mára már 5 ezer tagot számláló nyilvános facebook-csoportot. A legutóbbi bejegyzésekben a megfáradt, ám boldog sofőrök képeit látjuk. Ha késve is, de szeretteik körében utólag karácsonyozhattak. A cikk írásakor még mindig vannak kint honfitársaink, ám nyoma sincs a kettő napos határzár által feltorlódott, egyes becslések szerinti 40 kilométeres, 5 ezer gépkocsiból álló sornak Nagy-Britannia dél-keleti részén, Kent megyében. Az is kiderül, hogy Csabáék például négy nappal ezelőtt 300 csomag elemózsia-csomagot osztottak ki, a kiszállításban motoros és autós önkéntesek segítettek.

– Szegedről származom, tizenkét éve élek Angliában. Szakácsként dolgoztam eddig, s éppen váltani szeretnék, kamionsofőrnek készülök, folyamatban van a teherautó + nehézpótkocsi jogosítvány megszerzése – tájékoztatott Csaba. – Jelenleg pótkocsis kisteherautóval dolgozom. Szenteste kezdtük az akciót a Magyar Motoros Baráti Társasággal. Szabolccsal és Lászlóval jól ismerjük a környéket, a közlekedési viszonyokat, tudtuk, hogy Kent megye még békeidőben is hamar beragad, hát még most, baj esetén. Eleinte négyen-öten tartottuk a kapcsolatot, aztán egyre nehezebb lett a logisztika, így létrehoztuk gyorsan a csoportot. A saját akciónkon kívül ezen a felületen mások is hirdettek segítséget. Nagyon sok visszajelzés érkezik még most is, megszámlálhatatlanul sok embernek könnyítettünk a helyzetén.

– Mi volt a legnehezebb a sofőrök számára?

– Talán az, hogy el vannak, voltak vágva a külvilágtól. Néhány napra van csak tartalékjuk, senki nem arra készül, hogy egy hétig vesztegel. Előfordul, hogy beragadnak egy félnapos dugóba, de erre a tortúrára nem számítottak. A legfontosabb a vízellátás, majd ezt követi a táplálkozás. Többször ott voltunk, nekem már összefolytak a napok. Volt, aki pogácsát sütött, más töltött káposztát főzött. Elsősorban magyaroknak segítettünk, de nemzetiségtől függetlenül mindenkinek kezet nyújtottunk. Nyilván mindenkinek jól esett a törődés, hogy nem hagytuk magukra őket. Számukra az volt frusztráló, hogy nem kaptak elég információt. A saját cégük segítette őket, amennyire lehetett, plusz pénzt utaltak nekik, de másban nem tudtak. Itt szeretném megköszönni mindenkinek az önzetlenséget. A szervezésben legalább százan vettünk részt. Ne feledjük el azt se, hogy a Nem vagyunk HUNtalanok nevű jótékonysági szervezet a kezdetektől melléjük állt.

Előzmény: 2020. december 21-én, hétfőn Franciaország, Belgium és Hollandia lezárta határait az Angliából érkezők előtt az Egyesült Királyságban észlelt, új típusú koronavírus-mutáció miatt. Leállt a doveri kompforgalom és az Euroten vasúti szolgáltatás. December 22-én a brit kormány kapcsolatba lépett Párizzsal, hogy minél hamarabb megindulhasson a teherforgalom Dover és Calais között. Brit és lengyel katonák, valamint francia tűzoltók is bekapcsolódtak a sofőrök harminc perces koronavírus-gyorstesztelésébe. December 23-án, szerdán az M20-as autópályán a hatóságok meleg ételt és vizet osztottak a gépkocsivezetőknek. Mobil toaletteket helyeztek el. A fent említett magyar segítő csoportok mellett Dodor (Fodor Donát motoros blogger, újságíró) tett ugyancsak felhívást Motorosok segítsége kamionosoknak elnevezésű videójában. A civilek térképalkalmazást is létrehoztak, hogy a sofőrök megtalálhassák őket. December 25-én, pénteken már arról szóltak a hírek, hogy az országok sorra oldották fel az amúgy ünnepnapokon, vasárnapokon érvényes stopot, hogy a kamionosok minél hamarabb hazaérjenek. Grant Shapps brit közlekedési miniszter péntek esti tájékoztatása szerint eddig több mint tízezer koronavírus-tesztet végeztek el, és ezek közül 24 bizonyult pozitívnak.