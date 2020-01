Online parkolóbérlet-vásárlás Zalaegerszegen

Akár az otthoni számítógépről, elektronikusan is lehet rendszámra szóló, nem kedvezményes parkolóbérletet vásárolni a megyeszékhelyi fizetőparkoló helyekre. Többek között erről tartottak sajtótájékoztatót szerdán a városi ügyfélszolgálati irodán, ahol a VG Kft. parkoló üzletágának ügyfélszolgálata is működik.

Gecse Péter alpolgármester az önkormányzati tulajdonú cégek tavalyi működésével kapcsolatban elmondta, azok stabil gazdálkodást folytattak, és teljesítették a számukra megszabott alapfeladatok ellátását. Közölte, várhatóan februárban fogadja el az önkormányzati testület a város 2020-as költségvetését, amelyben nagy figyelmet kapnak a városüzemelési feladatok, illetve azok megfelelő finanszírozása. Gecse Péter arról is szólt, hogy fontosnak tartják a város üzemeltetésében önkormányzati és cég szinten is az innovatív megoldásokat.

Ennek példája a Városgazdálkodási Kft.-nél megvalósított ügyfélbarát fejlesztés, aminek révén mód nyílt a parkolóbérletek bizonyos típusának elektronikus értékesítésére. Erről Horváth István, a VG Kft. ügyvezetője számolt be. Mint elmondta, a parkoló üzletág munkatársai évente 12500 parkolóbérletet értékesítenek, ebből több mint 9000 a teljes árú, piaci alapú, rendszámhoz kötött bérletek száma. E körben országosan is az elsők között fejlesztették ki saját költségen az online értékesítés lehetőségét, ami tavaly december 20-tól működik, és eddig 400-an éltek is a lehetőséggel. A rendszer a VG Kft. honlapján, az online bérletértékesítés fül alatt érhető el regisztrációt követően.

(Kiemelt képünk illusztráció.)