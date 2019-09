Önkéntesek újították meg a tájház sározását Zalalövőn

Önkéntes munkával újította meg a tájház külső sározását a 2017-ben alakult Zalalövő Tájház Egyesület. A szervezet fő célja a néprajzi emlék népszerűsítése, de a település közösségi életének fellendítése érdekében is szerveznek programokat.

A Petőfi utcában található, a 19. század elején épült régi parasztház külső sározására azért volt szükség, mert a talpazat környékén a patics több helyen sérült. A munkát az egyesület egyik tagja, Kovács Zsolt irányította.

– Nemcsak a sározást javítottuk ki, de az épület teljes külső meszelését is elvégeztük – foglalta össze Komáromi István egyesületi elnök. – A munkában a 17 tagunk mellett néhány további önkéntes segítő is részt vett.

Komáromi István hozzátette, az egyesület a város néprajzi emlékének gondozására alakult. A tájház állami tulajdonban van, szakmai felügyeletét a Göcseji Múzeum látja el, kezelésére a Salla Művelődési Központ hivatott. A civil szervezet létrejöttét utóbbi intézmény kezdeményezte.

– Még 2016-ban volt egy szüreti felvonulás, amikor a Petőfi utca lakóiként felkérést kaptunk a művelődési központtól, hogy a tájháznál vendégeljük meg a résztvevőket – idézte fel Komáromi István. – Ekkor elhatároztuk: a jövőben is igyekszünk a város közösségi élete érdekében eljárni, illetve vállaltuk, hogy a lehetőségeink függvényében gondozzuk is a tájházat. Programokat szervezünk, mint a hagyományőrző disznóvágás és a májusfaállítás vagy -kitáncolás, s a városi rendezvényeken is igyekszünk jelen lenni. 2017-ben váltunk hivatalosan egyesületté, s akkor felvetődött, hogy célszerű lenne vizesblokkot építeni a tájházhoz. Erre a jövő évben kerül sor, egy szabadtéri közösségi kemencével együtt. A forrás már rendelkezésre áll, jelenleg az engedélyezésre várunk.