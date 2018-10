Önkéntesek tisztogattak a Tátikán

Önkéntes akciót hirdetett a Tátika oldalába múlt szombatra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.

A megmozdulás az osztrák–magyar PaNaNet+ program keretében zajlott le, a cél pedig egy, a dombon átvezető, 450 méteres útszakasz megtisztítása volt. Ezt a hétköznapokban kevéssé használják, az október 6-án esedékes, Cserszegtomajról induló Vadlán Ultra Terep futóverseny távjának azonban részét képezi, így időszerű volt, hogy az akáctól és a szedertől megszabadítsák.

Az önkéntesek délelőtt kilenc órakor gyűltek össze a helyszínen, ahol Sinka Gábor, a nemzeti park természetvédelmi őre köszöntötte őket, majd részletezte a feladatot, és röpke munkavédelmi oktatást is tartott. Utóbbi fontos napirendi pont volt, hiszen a szervezők bozótvágó ollót és machetét, gereblyét és vasvillát adtak az önkéntesek kezébe, de több motoros fűkasza is dolgozott a terepen, ezek pedig avatatlan kézben könnyen válhatnak veszélyessé. A felkészítés azonban jól sikerült, a munkát ugyanis a kitűzött fél egyes időpontra sikerült elvégezni – és senkinek nem esett baja.

– Először szerveztünk hasonló megmozdulást, és nagyon jó tapasztalatokat szereztünk – értékelt Sinka Gábor. – Az akciónak az út megtisztításán túl célja volt az is, hogy felhívja a figyelmet az özönnövények visszaszorításának természetvédelmi jelentőségére. Úgy érzem, ezen a téren is sikeresek voltunk.

A nemzeti park a résztvevőket megvendégelte ebéddel (kézműves hamburger, rétes), aki pedig nem fáradt el eléggé (a többség ilyen volt), túrázhatott is Tátika várához.