Önkéntes munkával újult meg a vonyarcvashegyi csónakkikötő

Társadalmi munkával, saját maguk újították fel a csónakkikötőt a Vonyarcvashegyi Arany Híd Horgász­egyesület tagjai. Így csak az anyagköltségre kellett forrást biztosítani.

Közel három és fél évtizede működik a Vonyarcvashegyi Arany Híd Horgászegyesület. A szervezetnek közel 250 pecás a tagja, többségük helyi, de vannak környéken élők és a településre gyakran visszajáró nyaralók is. A közel száz férőhelyes csónakkikötőt többen összefogva, önkéntes munkával újították fel.

– Ötszázezer és egymillió forint közötti összegbe került volna a felújítás munkadíja. Ezt meg tudtuk spórolni azzal, hogy az egyesület tagjai elvégezték a munkálatokat, melyeket az elnökség három tagja vezetett. Az önkéntesek szinte minden szabadidejüket erre áldozták. Megtörtént a pallók és az alsó tartógerendák teljes cseréje – mondta el lapunknak Domina Balázs, a Vonyarcvashegyi Arany Híd Horgászegyesület vezetője.

Az egyesület közösségi oldalán, bejegyzésében megemlítette, hogy a faanyagot kedvezményes áron sikerült beszerezniük, s a szállításhoz is kaptak segítséget. A munkálatok januárban kezdődtek, s a napokban fejeződtek be. A csónakkikötő stégjének felújítása után további tervei is vannak a tagságnak.

– Két helyet ki fogunk jelölni, és biztosítunk két csónakot az ideérkező turistáknak. A helyi Tourinform irodával összefogva adjuk ki ezeket – szólt a turizmust is érintő elképzelésről a horgászegyesületi elnök.

A kikötői munkálatok ősszel vagy jövő tavasszal folytatódnak a most még kimaradt keleti területen, ahol egy kis földmunka elvégzésére is szükség lesz.