Önkéntes munka a gondozott temetőért

Másodszor szervezett közösségi munkát a temető rendbetételére az önkormányzat. Szombaton közel harminc önkéntes vett részt a megmozduláson.

Februárban az elburjánzott nö­vényzet és a veszélyes fák kivágása, valamint a kerítés kibontása volt a fő feladat, ezúttal pedig többek közt az akkor visszamaradt tuskókat távolították el az önkéntesek.

– A fő célunk, hogy a kor követelményeinek megfelelő, gondozott, a kegyeleti szertartásokhoz és az elhunytak iránt érzett tiszteletünkhöz méltó temetője legyen a falunak – mondta Kaj István polgármester. – Ezért területrendezést is végeztünk. A februárban kivágott fák helyére új dísznövényeket telepítettünk, és ezzel megteremtettük az alapját annak, hogy a falu első és második világháborús hősi halottainak emlékére egy sétányt alakítsunk ki. Erre hamarosan sor is kerül.

Emellett levendulát is ültettek a temetőbe, elvégezték a lélekharang újrafestését, illetve a ravatalozóhoz vezető út melletti növényzetet is visszanyírták. A munkát már kora reggel elkezdték, és – a nagyobb létszámú segítő csapatnak köszönhetően – ebédidőre sikerült is befejezni.