Önerőből újították fel a szőlőhegyre vezető utat Pacsán

A szőlőhegyre vezető út újabb szakaszát újították fel a kisvárosban, és a tervek szerint a munkálatokat mihamarabb folytatják.

Erről is beszélt lapunknak Kelemen Tamás polgármester, aki egy csapat gyerek társaságában bicikli nyergéből mutatta meg az elkészült szakaszt.

A felújítás első üteme 2015 májusában valósult meg. Akkor hatmillió forintos költséggel 300 méteren kapott új burkolatot az út. A most elkészült 350 méteres szakaszt egységesen 4 méter szélességűre építették mindkét oldalon félméteres útpadkával, mellette kitisztítva a csapadékvizet elvezető árkokat. Az előző útburkolat még 1990-ben készült alapszerkezet nélkül, és csak a felső vékony réteg volt bitumennel itatva. Emiatt a burkolat repedezetté vált, kátyúk, hézagok szabdalták. Az önkormányzat a felújítás teljes, tízmillió forintot meghaladó költségét önerőből finanszírozta. A felújítást a keszthelyi Moriarty mérnöki iroda tervei alapján a helyi vállalkozásnak is számító Real Munkagép Kft. végezte el.

A polgármester arról is beszámolt, hogy már készülnek az út további, a kápolnáig vezető, szintén javításra szoruló közel 700 méteres szakaszának rekonstrukciójára. Ehhez pedig a zártkerti földek infrastrukturális fejlesztését támogató pályázatra jelentkezik az önkormányzat. Mint Kelemen Tamás utalt rá, az elmúlt években a képviselő-testület több kisebb-nagyobb beruházással, fejlesztéssel igyekezett segíteni a zártkertekben gazdálkodókat, egyebek mellett azért is, mert a szőlőhegy a kisváros egyre kedveltebb turisztikai célpontja. Innen gyönyörű panoráma tárul a látogató elé a Keszthelyi-hegységre és a Balatonra, ezért terveik között szerepel túraútvonal kijelölése, kilátó építése is. A hegyen található az az öreg hársfa is, amely az elmúlt esztendőben az év fája országos versenyen ötödik helyezést szerzett. A szőlőhegyi kápolnánál minden évben misét tartanak, Márton napján pedig túráznak a pincékhez, és az országosan is egyre népszerűbb Mikulás-futóverseny útvonala szintén a hegyen vezet át.

Mindezek elismerését is jelenti, hogy dr. Nagy István agrárminiszter a Magyar Táj díj pályázaton első helyezéssel jutalmazta Pacsa város önkormányzatának munkáját.