Olvasói panasz: visszakövetelte a biztosító a pénzt, aztán egyezséget ajánlott

A lényeg a részletekben rejlik, de gyakran nem olvassuk el a szerződések minden sorát, vagy éppen a sokadig oldalon szemünk elé kerülő mondatokat nem értjük meg, és ehhez általában nem is kapunk segítséget.

– Pár héttel korábban, még januárban elestem, a bal könyököm eltörött, gipszben volt a karom, amikor a szerződést aláírtuk – kezdte történetét olvasónk. – Az üzletkötő láthatta a sérüléseket, de nem hívta fel a figyelmemet ezzel kapcsolatban semmire – idézte fel. – Egy évvel később, tavaly március 28-án megint baleset ért, elestem és a bal könyököm eltörött. Begipszelt kézzel mentem el bejelenteni a balesetet és a kártérítési igényt benyújtani, de ekkor sem mondták, hogy jogtalan lenne az igényem, a biztosítási díjat, 105 ezer forintot hamarosan meg is kaptam. A balesetem miatt tavaly nyáron három hét kórházi kezelésre szorultam, és ilyen esetben a biztosítás ápolási díjat térít, napi hatezer forintot. Ezért benyújtottam igényemet erre az orvosi dokumentációkkal együtt. A biztosító ekkor már nem térített, sőt felszólítottak a korábban kifizetett összeg visszautalására, mondván, tévedésből fizették ki nekem. Ezt pedig azzal indokolták, hogy a biztosítási szerződés általános feltételei szerint ki vannak zárva azok a testrészek a biztosításból, amelyek korábban bármely okból sérültek. S mivel a könyököm egy évvel korábban már el volt törve, ezért álláspontjuk szerint ez kizáró ok – idézte fel. Az asszony azonban úgy látja, hogy a bal könyöke az első balesetet követően teljes mértékben meggyógyult, csak véletlen, hogy egy évre rá újra eltörött, ráadásul nem pontosan ugyanazon a helyen. Ezt a véleményt a biztosító vitatta, amikor az ügy tavaly decemberben a pénzügyi békéltető testület elé került. Érvelésükben utaltak rá, hogy az ügyfelük átvette a biztosítás feltételeiről szóló tájékoztatókat, amiben kiemelten szerepel, hogy a biztosítási eseményt előidéző baleset előtt bármely okból sérült, csonka, nem ép vagy funkciójában korlátozott testrészek, szervek a biztosításból ki vannak zárva. Azt is kijelentették, hogy az üzletkötőjük erre felhívta az ügyfél figyelmét. Mivel az orvosi papír szerint a törés ugyanott történt, ráadásul műtötték is a karját, ezért nagyobb az esély arra, hogy újra eltörik, emiatt a biztosító nem tud eltekinteni a 105 ezer forint visszakövetelésétől és egyezségre sem lát lehetőséget.

– Ezt követően érkezett meg áprilisban az ügyvédi felszólító levél, hogy 8 napon belül utaljam vissza a számlájukra a korábban megkapott 105 ezer forintot, mert azt tévedésből fizették ki nekem és peres eljárást helyeztek kilátásba. Én ezt nem tudom elfogadni, mert tévedésben voltam és jóhiszeműen jártam el – tette hozzá. Az előbbit alátámasztandó hivatkozott arra, hogy sem a szerződéskötéskor, sem a biztosítási igény bejelentésekor az ügyintéző nem hívta fel a figyelmét a szerződés említett kitételére, amennyiben pedig rosszhiszeműen akart volna eljárni, akkor nem nyújtja be a korábbi balesetét is leíró teljes orvosi dokumentációt… Szakember segítségével is próbáltuk értelmezni az inkriminált passzust, ami szerint a biztosítási eseményt előidéző baleset előtt bármely okból sérült, csonka, nem ép vagy funkciójában korlátozott testrészek, szervek a biztosításból ki vannak zárva. Polgári peres jogvitákban jártas ügyvéd álláspontja szerint ez alapján minden testrész és szerv kizárt a biztosításból, amenynyiben bármikor korábban sérülés érte, még ha meggyógyult, akkor is. Ezzel szemben a biztosító ügyfélszolgálata megengedőbben nyilatkozott érdeklődésünkre. Azt írták, refractus esetén, azaz amikor ugyanaz a csont ugyanott törik el újra, akkor nem térítenek, de amennyiben nem ugyanott törik el a biztosított végtagja, ahol korábban, úgy viszont jogosulttá válik a térítésre…

Olvasónk az ügyvédi felszólítást követően a megyeszékhelyen működő pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadó irodához fordult, hogy a segítségüket kérje a vita rendezésében, mert szerette volna elkerülni a bírósági pert. Az iroda közreműködésével megfogalmazott levélre küldött válaszában fenntartotta a biztosító a korábbi álláspontját. Ezután azonban pár nappal újabb levél érkezett a pénzügyi szolgáltatótól, amiben olvasónknak már egyezséget ajánlott: e szerint nem kéri vissza a 105 ezer forintot, viszont a kórházi kezelést nem fizeti ki. Ezt olvasónk elfogadta.