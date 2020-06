Olimpiai lázban égtek, ezért is intézkedtek késve – A kanizsai Kálovics Dalma beszámolója Japánból

A kanizsai Kálovics Dalma hét éve Japánban él. Két éve Akita prefektúrában, Yokotéban kutatóként dolgozik a Yokote Masuda Manga Múzeumban. Az európai járványügyi intézkedésekkel ellentétben Japánban eleinte pusztán óvatosságra intették az embereket.

Yokote japán léptékkel nem nagy város, körülbelül százezres lélekszámú, és ahogy egész Akita, mezőgazdaság-centrikus, ezért elég provinciálisnak mondható. Dalma szerint Yokoténak és az itteni életnek nem sok köze van ahhoz, amilyen kép az emberekben él Japánról, teljesen más világ, mint a metropoliszos, agglomerációs Japán, és ennek megfelelően a vírushelyzet nem volt olyan, mint az ország többi részén, sőt, összességében régiónként eléggé elérő volt a történet.

– Ami a világsajtóban is nagy visszhangot kapott, az a Diamond Princess luxushajó esete volt az év elején, de valójában nem ekkor terjedt el a koronavírus, hanem valamivel később, márciusban indult el igazán – fogalmazott. – Egy ideig nem voltak lezárva a határok, sokan jöttek vissza külföldről. Tőlük csak azt kérték, hogy maradjanak két hétig otthon, de ezt nem igazán ellenőrizte senki. Ugyanígy, amikor az első betegek megjelentek, akkor is javasolták, hogy az emberek lehetőleg maradjanak home office-ban, és ne menjenek sehova, ha nem muszáj. Japánban ugyanis nincs törvényi lehetőség karantén elrendelésére, így minden az emberek önmegtartóztatására volt, illetve van bízva.

Hozzátette: a nagy vidámparkok és egyéb szabadidős létesítmények hamar bezártak, koncerteket, nagy rendezvényeket halasztottak el, majd pár klubkoncertes csoportos fertőzés után a kisebb rendezvényeket is betiltották. A vírus eleinte ilyen szórakozóhelyeken, egyetemi búcsúbulikon, majd természetesen kórházakban és idősotthonokban terjedt igazán, de egyre nőtt az olyan esetek száma is, ahol nem azonosították be a fertőzés eredetét. Ami miatt megugrott a fertőzöttek száma, az egy a japánoknak fontos és be nem tiltható esemény volt: a cseresznyevirágzás. Ilyenkor természetes, hogy a japánok parkokba mennek piknikezni, összejönnek barátokkal, ismerősökkel. A rendezvényeket ugyan eltörölték, s kérték az embereket, hogy ne tartsák meg a szokásos „hanami” (cseresznyevirág-néző) összejöveteleket. Ám az emberek így is, moderáltan és maszkban ugyan, de a parkokba tódultak. Tokióban végül volt is olyan neves park, amit lezártak, de a fákkal szegélyezett közutakkal ezt nem lehetett megtenni.

– A fertőzöttek száma ezután leginkább az urbánus régiókban ugrott meg – tette hozzá. – Ennek többek között a nagy népsűrűség és a tömegközlekedés az oka, illetve, hogy Japánban nem minden esetben működik az otthoni munkavégzés. Sok a maradi berögződés, például a felettesi jóváhagyásoknál ragaszkodnak az aláírásnak megfelelő pecsételéshez. Amiben viszont kezdettől fogva jobban állt az ország, az a maszkviselés és a fertőtlenítés, hiszen ezek eleve a kultúra részét képezik. Rengetegen viselnek egyébként is maszkot a legkisebb indokkal, és még vidéken is mindig van fertőtlenítőszer a látogatott helyeken. Az iskolákat március elején bezárták, de online oktatást nem vezettek be, mivel nem volt gyakorlata. Magyarországgal ellentétben Japánban nem tesznek olyat, hogy egyik napról a másikra elrendelnek valamit.

Az iskola mostanában indul újra, de nem dőlt el, mit kezdenek a lemaradással. Fontolgatják, hogy szeptemberre kellene tenni az iskolakezdést, de az élet minden területén, a munkába állásban is az április rögzült, így a váltásnak sok hátránya is lenne.

Kálovics Dalma szerint bár a vírus terjedt, vidéken ennek sokáig kevés nyoma volt, március vége felé Akitában például még mindig csak néhány fertőzött volt. Emellett van az egyetlen jelenleg is fertőzöttmentes prefektúra, Iwate. Így még április elején, persze minden óvintézkedést betartva, pár napra ellátogatott az északi Touhoku régió egyetlen igazi nagyvárosába, Sendaiba.

– A nagy országos váltás április 7-én jött el, amikor egy hónapra hét prefektúrára kihirdették a rendkívüli állapotot – mesélte. – Ez sem karantén volt, csak jogot adott a prefektúrák kormányzóinak, hogy otthonmaradásra szólítsák fel az embereket. Illetve kérjék meg az olyan helyeket, ahol tömegek gyűlnek össze, étterem, pub, mozi, nem alapszükségleteket kielégítő boltok, hogy zárjanak be vagy rövidített nyitvatartással működjenek. Ez persze csak kérés volt, kötelezni senkit sem lehetett és büntetést sem vont maga után a fentiek figyelmen kívül hagyása. Voltak persze renitensek, akiknek be kellett volna zárni, de nem tették, például sok szerencsejáték terem működött továbbra is. Rövidesen az egész országra kiterjesztették a rendkívüli állapotot, és a kormányzók helyi szinten eldöntötték, mi legyen. Akitában ennek megfelelően április 21-én egy hónapra bezártak a könyvtárak, múzeumok és egyéb állami, városi fenntartású létesítmények, valamint a nagy áruházak, és továbbra is kérték, hogy csak szükség esetén menjenek el az emberek otthonról.

Dalma munkahelye a manga (képregény) múzeum is bezárt, bár ők továbbra is bejártak dolgozni, és egyéb területeken se látta az önmegtartóztatást Yokotéban. Igaz, csak szupermarketekbe járt, de azok ugyanúgy tele voltak, sőt más boltok sem zártak be. Akitában nagyok a távolságok, de a tömegközlekedés nagyon gyenge, mindenki kocsiban ül, ami a környezetnek nem jó, de gátolta a vírus terjedését, ahogy a nem irodai, mezőgazdasági munka jellege is. A városban csak egy fertőzött volt, de ő már lázasan érkezett Hokkaidóról, és Akitában sem volt egy hónapja új beteg. Ennek megfelelően ott és Japán nagy részén már nincs rendkívüli állapot. Bár vannak korlátozások: csak korlátozott számban jöhetnek látogatók, kötelező a maszk, a fertőtlenítés, az érintőképernyős dolgok nem használhatók. A könyvtárból pedig minden szék kikerült, hogy ne töltsenek bent sok időt.

– A központi kormányzást egyébként rengeteg kritika érte a helyzet kezelése miatt – árulta el Dalma. – Leginkább azért, mert elég későn vezettek be szigorító intézkedéseket, gyakorlatilag csak akkor, amikor már jelentősen megnőtt a betegek száma, holott a világ egyéb országait nézve már számos elrettentő példa volt. Ez feltehetően az olimpia miatt történt, amit nagyon meg akart rendezni a kormány, majd pedig a gazdaságot akarták minél tovább életben tartani. Aztán milliárdokat pazaroltak el arra, hogy minden címre létszámtól függetlenül két mosható maszkot küldjenek, ráadásul silány minőségű, méretre elég kicsi maszkokat, amiket senki sem vesz fel szívesen. Mondjuk az ország jó része még meg se kapta, holott már épp „mászunk ki” az első hullámból – egyébként én sem kaptam meg, bár nem is használnám. A pénzügyi támogatások kapcsán is sok volt a szerencsétlenkedés, pedig sokan elveszítették a munkájukat, vállalkozások mentek és mennek csődbe, különösen a kereskedelmi és vendéglátó szektorban, de cégeknél is van, ahol csökkent a fizetés, a bezárt üzletek nagy része pedig nehéz helyzetbe került. Továbbá azért is sok a kritika, mert kevés tesztet végeztek el eddig. Kifejezetten szigorúak voltak a feltételei annak, hogy valakit teszteljenek a vírusra, és hajlamosak voltak elzavarni azokat, akik enyhe tüneteket mutattak és nem voltak idősek, tehát rengeteg nem regisztrált fertőzött lehet/lehetett. Az is problémaként merült fel, hogy az enyhébb tüneteket mutató betegeket hazaküldték karanténba, vagy ha nem akarták a családjukat megfertőzni, szállodákban helyezték el őket. Így előfordult, hogy nem bírtak reagálni a hirtelen súlyosra forduló esetekre. Ettől függetlenül Japán arányaiban nem áll rosszul, különösen, ha a halottak számát nézzük, még duplája sincs a magyarnak, holott a területe négyszer, a népessége meg tizenkétszer nagyobb.

Dalma elmondta: ami a változásokat illeti, a vendéglátóhelyek hamar átálltak elvitelre és rendelésre. Ha nyitva is tartottak, elvitelre venni sokszor kedvezménnyel is járt. Japánban erős a belföldi turizmus, és ennek kapcsán az adott hely édességeit, ilyen-olyan speciális ételeit szokás szuvenírként megvenni. Mivel a turistahelyek hamar leálltak, nagy készletek maradtak gyakorlatilag mindenből, amit valahogy el kellett adni. Twitteren, ami a legkedveltebb japán közösségi média, számos olyan lap indult, amely az ilyen akciók népszerűsítésére szolgál. A japánok elég tudatosak azzal kapcsolatban, hogy az ételek és italok honnan jönnek, eleve import csak olyasmiből van, ami itt nem terem meg, ráadásul a minőségre a termelők és a fogyasztók is jobban adnak, mint a magyarok. Ezenkívül mindenütt bevezették a távolságtartást. A boltokban és buszokon a műanyagfüggönyös elválasztást. Magyarországhoz hasonló vásárlási korlátozás nincs, és a maszkviselésre nincs törvényi előírás, de önkéntesen szinte mindenki hordja. Változás van a tévéműsorokban, ahol szintén távolságot tartanak, egyes szereplők neten jelentkeznek be.

Leállt a filmek, sorozatok forgatása, ahogy az animék (rajzfilmek) gyártása is, s ritkult a manga (képregény) magazinok megjelenése, mert a kiadók szerint nem garantálható a biztonságos távolságtartás a készítés során. Ezeknek mind hosszú távú következménye lesz, de inkább a gazdasági hatásokra számítanak, arra nem, hogy megváltozna az élet, mindenki inkább arra vár és arra törekszik, hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba.

Egyébként Dalma is alig várja, hogy lehessen megint utazni, mert a kutatást is nagyban gátolja, hogy a fővárosi könyvárakhoz nem lehet hozzáférni.