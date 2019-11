Olaszországi tájképekből nyílt kiállítás Zalalövőn

A testvértelepülési kapcsolatok jegyében az olaszországi Farra D’Isonzo két amatőr képzőművésze, Luciano Pettarin és Renzo Pagotto tájképeiből nyílt kiállítás a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban.

A tárlatot megnyitó ­Gyarmati Antal polgármester kiemelte: Zalalövőnek közel egy évtizede van kapcsolata Farra D’Isonzóval, a partneri viszonyt az iskola kezdeményezte, majd 2012-ben az önkormányzatok testvértelepülési kapcsolatra is léptek, amelyet egyre inkább sikerül elmélyíteni.

A Farra tájai című kiállításon két olasz festő, az olaj- és akrilltechnikákkal egyaránt dolgozó Lucia­no Pettarin és Renzo Pagotto főleg azon képei láthatók, amelyek Farra D’Isonzo természeti környezetét mutatják be. A megnyitón a képekről és alkotóikról az olasz település önkormányzatának egyik képviselője, PierinoBlasig szólt részletesebben. Gyarmati Antal azt is kiemelte: az együttműködés jegyében zalalövői alkotóknak – kézműveseknek és képzőművészeknek is lesz kiállítása az olasz településen.