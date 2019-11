Olaszországi fesztivál vendégei lehetett a Canterina kórus

Lezajlott egy érdekes és hasznos kulturális programsorozat második felvonása is, pár hete érkezett haza az olasz tengerparti kisvárosból, az Abruzzo régióbeli Roseto degli Abruzziból a zalaegerszegi Canterina Kamarakórus, amely négy napon át volt vendége az Ars Vocalis vegyeskarnak. Az utazásról Konyecskiné Haász Beáta számol be olvasóinknak.

A kapcsolat az idei év elején alakult ki, s minkét fél részéről megfogalmazódott az igény a szakmai együttműködésre. Augusztus elején kórusunk vendégül látta az olasz énekeseket, október végén pedig a Canterina tett emlékezetes utazást Olaszország egyik középső tartományába.

Az időpont választása nem volt esetleges: ezekben a hetekben zajlott – hetedik alkalommal – a vendéglátó kórus karnagya, Carmine Leonzi által életre hívott fesztiválsorozat, a Lido delle Rose, mely során számos környékbeli településen szerveztek fellépési lehetőséget a meghívott kórusok számára. Így adódott, hogy énekelhettünk a rosetói színházban, valamint a szomszédos helység kitűnő akusztikájú templomában is. Műsorválasztásunk széles palettát ölelt fel, tükrözve azon szándékunkat, hogy betekintést nyújtsunk sokoldalú és színes repertoárunkba. Természetesen készültünk magyar zeneszerzők darabjaival: kihagyhatatlan volt Kodály Zoltán: Esti dal című műve, de műsorunkban szerepeltek Halmos László-, Orbán György-, Karai József- és Hajdú Sándor-művek is. Vendéglátóink felé kedves gesztusként „nyújtottuk át” Verdi Traviatájából a Cigánylányok karát eredeti olasz nyelven. Ezenkívül elhangzottak további ismert melódiák (Debussy, Rossini, Offenbach, Saint-Saëns, Delibes stb.) és végül, átívelve kissé a könnyedebb irányzatokon is, az ABBA közismert slágerével, az Our last summerrel zártuk a koncerteket.

Amolyan igazi olaszos fogadtatásban volt részünk, melynek elmaradhatatlan tartozéka az állva tapsolás és hangos tetszésnyilvánítás. Természetesen, ilyen kedves invitálásra adtunk ráadást is… Karnagyunk, Décsy-Paál Enikő vezényelte a kórust, zongorán kísért Fridrich Eszter és Dobos Sándor, és számos szólistánk mutatkozott be 1-1 szólódarab vagy duett eléneklésével (Major Erzsébet, Takács-Vizvári Boglárka, Takáts-Nagy Veronika, Farkas Szilvia, Kaszás Bernadett, Pestiné Bánhidi Szilvia).

A fellépéseken kívül lehetőség adódott a karnagyok közti szakmai megbeszélésekre, valamint a környék nevezetességeinek megismerésére is. Vendéglátóinkkal töltött szabadidőnkben pedig bőséges információval láttak el minket a környék természeti látnivalóiról, a mediterrán növényvilágról, történelmi nevezetességekről, művészeti emlékekről. Megismertük a partnerkórus működését, programjait, a fesztiválszervezés kihívásait.

Záróprogramként közös vacsorán vettünk részt, vendéglátóink maguk készítette finomságokkal kedveskedtek. Mivel augusztusi itt-tartózkodásukkor adódott alkalom spontán, közös éneklésre (The lion sleeps tonight, a keszthelyi Festetics-kastély Tükörtermében), ezúttal is készültünk meglepetéssel: vacsora után, a szétosztott kottákból megtanultunk egy könnyed, dzsesszes darabot, majd négyszólamú kánonban adtuk elő, a magunk örömére. Így méltó hangulatban zártuk a sok örömet és élményt nyújtó találkozót. Köszönjük Zalaegerszeg önkormányzatának a cserekapcsolathoz nyújtott támogatást.