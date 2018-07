Október végére elkészül az Arany utcai közmű-rekonstrukció Egerszegen

Az Arany János utcában zajló közmű-rekonstrukcióról tartottak tegnap sajtótájékoztatót.

Balaicz Zoltán polgármester elmondta, az egész térség jelentős változásokat él meg: 21. századi közmű- és úthálózat jön létre. Egyéb fejlesztések is érintik a környéket, megépül az Átkötő út, amely kapcsolatot teremt a Mártírok és az Arany János utca között, új társasházak épülnek, megkezdődött a Vizslapark fejlesztése, bemutatóteremmel és exkluzív kávézóval is gazdagodik a városrész. Az október végéig tartó csatornaépítés és útrekonstrukció idejére türelmet kért a lakóktól, hiszen a munkálatok csak forgalomkorlátozással oldhatók meg.

Bali Zoltán, a választókerület önkormányzati képviselője a részletekről szólt. Kiemelte, a 238 millió forintos fejlesztés mintegy 2,5 éves előkészítés gyümölcse, s teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg. Az Arany János utcát szegélyező bazaltkövekből is látható, hogy közel ötvenéves, elavult infrastruktúra szorult itt korszerűsítésre. A munka négy ütemben zajlik. A Rákóczi és Batsányi utca közötti 244 méter hosszú szakaszon már megtörtént a szennyvízcsatorna rekonstrukciója, a bekötésekkel együtt, már csak a burkolat helyreállítása van hátra. A Püspöki Grácián utcai kereszteződésig tartó második ütem háromnegyed részével is végeztek, itt 54 méternyi gerincvezeték, 11 házi bekötés és a keresztező utcák átkötése várat még magára. Ez a szakasz a város egyik legmélyebb pontja, ezért a talajvíz miatt szikkasztás és vákuumos talajvízsüllyesztés nehezítheti a haladást. A második ütem határa a Püspöki Grácián–Kisfaludy utcai csomópont, várhatóan július második felében ezt is le kell zárni a Kisfaludy utca irányából. A két befejező ütem a Platán sorig tart majd.

A munkák eredményeként szélesedik az úttest, enyhülhetnek a parkolási gondok, e témákról lakossági fórumot is rendez hamarosan az önkormányzat.