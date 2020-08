Okoszebra kialakítását javasolja Nagykanizsára Szabó Szilárd

Úgynevezett okoszebra kialakítását sürgeti a dél-zalai város gyalogosközlekedés szempontjából leginkább balesetveszélyes pontjain, elsőként a Kalmár utcában Szabó Szilárd önkormányzati képviselő, a közgyűlés Fidesz- frakciójának vezetője.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyalogosközlekedés szempontjából a vásárcsarnok és az autóbusz-pályaudvar közötti gyalogátkelőhelyen a legkritikusabb a helyzet. Szabó Szilárd elsőként itt tartaná szükségesnek az okoszebra elnevezésű gyalogosvédelmi rendszer kiépítését. – A rendszer az útburkolatba épített aktív LED-prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőhelyen éppen áthaladó gyalogosokra – magyarázta Szabó Szilárd.

– Az okoszebra a szenzoroknak köszönhetően már akkor elindítja az aktív LED-es jelzést, amikor a gyalogos az útpadkához közelít, tehát nem csak a tényleges áthaladáskor, hanem a padkára, majd a zebrára lépéskor már aktív a rendszer egésze. Úgy vélem, és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy kialakításával jelentősen és hatékonyan csökkenthető a balesetek száma.

A statisztikák szerint 2019-ben 20 gyalogosbaleset következett be Nagykanizsán, ebből 12 kijelölt gyalogátkelőhelyen. Négy végződött halálesettel, 6 súlyos, 10 pedig könnyű sérüléssel. Négy éppen a Kalmár utcai zebrán történt, kettő a Teleki úton és ugyancsak kettő a Hevesi Sándor utcában.

– Még nem voltam képviselő, csak készültem rá, de éppen a gyalogátkelőhelyeken bekövetkezett halálos gázolások miatt eldöntöttem, hogy mindenképpen szeretnék tenni valamit a gyalogosok és a gépkocsivezetők biztonságáért, mert úgy gondolom, mindkét fél számára fontos a balesetmentes közlekedés – fejtette ki Szabó Szilárd. – Számos városban találkoztam gyalogosvédelmi rendszerrel, s azt gondoltam, ilyeneket Nagykanizsán is ki lehetne építeni. A vásárcsarnok előtti egyfajta főpróba lenne, kialakítása a kalkulációk szerint 1,5-2,3 millió forint plusz áfába kerülne. Több helyszínen fontosnak tartanám ilyen rendszer kiépítését, hiszen nem akkor kell észbe kapni, amikor újabb balesetek történnek, hanem addig kell cselekedni és azon dolgozni, hogy megelőzzük a baleseteket. Az egyik nagy biztosító nemrég pályázatot írt ki okoszebrák megvalósítására, mely révén a finanszírozás 50 százalékára lehetett volna támogatást szerezni. Sajnos, a közgyűlési többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesület frakciója sem a bizottságokban, sem a közgyűlésen nem engedte, hogy a képviselők komolyabban foglalkozzanak a kérdéssel. Holott az emberek biztonságáról van szó, nem hiszem, hogy ez pénzkérdés lehet, főleg akkor, amikor pályázati forrás is igénybe vehető rá. Sajnos, úgy tudom, erről a lehetőségről most lecsúsztunk, de a beruházáshoz szükséges pénzösszeget szeretném majd a jövő évi költségvetésben szerepeltetni.