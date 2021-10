Okos diák okos házon tanulja a szerelést a zalaegerszegi Széchenyi-iskolában

Okos házat építhetnek, mégpedig kicsiben a Széchenyi István Technikum diákjai, köszönhetően annak a programjuknak, amihez pályázati támogatást is nyertek. A részletekről pénteken az intézményben tartottak tájékoztatót.

Ezt ne hagyja ki! Kövekkel, husángokkal ostromolják a magyar határt a migránsok (videó)

A digitális technika, az okos eszközök mind nagyobb teret nyernek az épületekben is, megteremtve ily módon az automatizált, illetve távvezérelt, távolról ellenőrzött, akár mobiltelefonról is irányítható működtetést. Az ehhez szükséges technikai eszközök kiépítését, működtetését, programozását gyakorolhatják, tanulhatják meg a diákok azon a modulrendszerűen szétszedhető mini házon, amibe az okos eszközöket telepítik, magyarázta Petrics István az intézmény villamos munkaközösségének a vezetője. Az Okos diák okos ház nevű programba a technikum 20 diákja kapcsolódik be, és részt vesz benne három tanáruk is. Az okosítandó ház méreténél fogva alkalmas arra, hogy más intézményekben is bemutassák, felhasználva oktatásra, vagy épp pályaorientációs bemutatókhoz.

A technikum Pro Scola Alapítványa a Nemzeti Tehetség Programtól nyert 1,6 millió forintot a 3,9 millió forintos költségű fejlesztés megvalósításához, ami decemberre valósulhat meg. Pénteken a projektindítón az okos házzal megismerkedett Balaicz Zoltán polgármester, aki Vizlendvai László, a szakképzési centrum igazgatója és kancellárja, Szabó Károly társaságban érkezett a bemutatóra, amelyen részt vett a projektet támogató Legrand Magyarország képviseletében Kummer Zoltán oktatási vezető.