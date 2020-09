Odafigyelnek a maszk viselésére az ausztriai Söll településen

Az ausztriai Kufstein járásban található 3500 fős Söll településen él és dolgozik Bata Zsófia. A fiatal hölgy szerint az osztrákok a második hullámban is nagyon odafigyelnek a maszkviselésre, helyesen viselik azt és a higiéniai előírásokat is betartják.

Zsófia a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán végzett idegenforgalmi szakmenedzser szakon, s hat éve kalandvágyból érkezett Ausztriába. Bár mindössze egy szezonban szerette volna kipróbálni magát, végül maradt, s közben a szerelem is rátalált.

– Ráadásul az emberek felfogása, gondolkodása és az élethez való hozzáállása is pozitív – mesélte. – Az iskolában nehezen boldogultam a német nyelv tanulásával, ám az évek folyamán egyre magabiztosabb lettem. A párommal rajongunk az extrém sportokért, melyekből számtalan végezhető a hegyek ölelésében, így még közelebb érezzük magunkhoz a környéket. Ami a magyarok számára is ismerős lehet, hiszen itt és a környező falvakban forgatták A hegyi doktor újra rendel című tévéfilm epizódjait.

A hölgy szerencsésnek érzi magát, hogy az élelmiszeriparban dolgozik, ezért nem találkozik annyi emberrel, mint a vendéglátásban tevékenykedők. Sőt a munkahelyén kötelező az arcmaszk viselése, a kézfertőtlenítés, s egyéb higiéniai követelményeket is kötelező betartani. Azonban a koronavírus tavasszal, túlzás nélkül állítható: padlóra küldte a turizmust. A gyógyszertárak, a benzinkutak és az élelmiszer-áruházak kivételével minden bezárt. Ráadásul Tirol vörös zónának számított, így a tartományt sem lehetett elhagyni. Igazolással jártak munkába, a rendőrség nagy erőkkel vonult ki, ha valaki megszegte a szabályokat.

– Talán komolyabb szigorításokat vezettek be, mint Magyarországon, de meglett az eredménye – folytatta Zsófia. – Itt a nyáron nem voltak bulik, falunapok, különböző gasztronómiai rendezvények és egyéb találkozók sem. Ugyan a nyár hozott némi lazítást, de az osztrákok végig kitartottak és fegyelmezettek maradtak. Sokan, nők és férfiak egyaránt áttértek a könyökérintős köszönésre, s ezt semmi esetre sem adták fel. Most ismét emelkedik az új fertőzöttek száma, talán a turisták megjelenése okán a sárga zónába tartozunk. A helyi lakosság miatt biztosan nem, hiszen a maszkviselés már beépült a hétköznapjaikba, a ruhatár megkerülhetetlen része lett.

A zárt terekben, így például az üzletekben kivétel nélkül mindenki viseli. Ha valaki mégis elfelejtené feltenni, azt jó előre figyelmeztetik, emellett a kézmosás, a kézfertőtlenítés is az alapvető higiénia részévé vált. A „sógoraink” már a járvány begyűrűzése előtt is nagyon odafigyeltek a személyes tér védelmére, vagyis az üzletekben betartják a megfelelő távolságot, és türelmesek.

Zsófia hozzátette: a járvány terjedésével kapcsolatban a tájékoztatás is korrekt, a friss híreket, és tudnivalókat pedig a rádió mindennap bemondja. Illetve napi, és heti újságok lehozzák, vagy akár online felületeken is elérhetők. Ezenkívül vannak olyan online közösségi csoportok is, ahol a friss osztrák híreket lefordítják az ott élő magyaroknak.