Nyugdíjasoknak szerveztek túrát Lentihegyre

Az Olajbányász Nyugdíjas Klub tagjai az idősek hónapjához kapcsolódva Lentihegyre szerveztek túrát, ahol a Csondor-sarokban klubtársaik, a Rónási család látta vendégül a résztvevőket.

Az őrségi ételeket a szalafői Gaál Zsuzsanna ismertette – aki szakácskönyvet is jegyez ebben a témában – és hajdinás vargányalevest, búzamálét, tökmagos pogácsát is kínált. A lovászi klub tagjai részt vettek a lenti nyugdíjas klub idősek napi rendezvényén is, és októberben Csesztregen sportnapon próbálják ki magukat.

