Nyugdíjasok a járvány idején: a zalai szépkorúak interneten tartják a kapcsolatot

Hetek óta naponta érkeznek a felhívások az idősekhez, hogy mint a leginkább veszélyeztetett korosztály tagjai maradjanak otthon.

Ezen időszakban értelemszerűen elmaradnak a nyugdíjasklubok rendezvényei is, így más elfoglaltságot kell találniuk a tagoknak otthonukban.

– A járványügyi veszélyhelyzet miatt sajnos szüne­tel­tetni kell a tervezett ren­dez­vényeinket a Civil Nyugdíjas Klubban, illetve a gyalogló idős­klubban is – mondta Császár Dezső, a lenti szervezet vezetője. – Tagjaink zöme 65 év feletti, nem szeretnénk senkit sem egészségügyi kockázatnak kitenni. A nyugdíjasklubban elmaradt a húsvét előtti időszakra tervezett tojásfestés, a lovászi és csesztregi klubokkal közös sportnap, valamint a férfinap is. A gyaloglóklub esetében el kellett halasztanunk az új máhomfai kerékpárútra, a csácsi arborétumba, valamint egy tündérkertbe tervezett túránkat is.

Császár Dezső hozzátette: ha a személyes találkozókból most hiányt is szenvednek, mindkét klubnak van zárt Face­book-csoportja, ahol tartják a tagok a kapcsolatot. A járványról az idős korosztály számára készítettek ismertetőket, illetve a helyben rendelkezésre álló támogatási formákról is tájékoztatták a tagságot.

– Emellett megosztunk videókat is, melyek segítségével otthoni testmozgást lehet végezni, s tagjaink rendszeres telefonos kapcsolatban állnak egymással, ami különösen az egyedül élőknek nagy segítség – mondta Császár Dezső.

Egyedül él Lentiben Sényi Lajosné Anikó, akivel legutóbb március közepén a kreatív kézimunka- és kézművesklubok kiállításán találkoztunk, ő volt a kézimunkások csapatának vezetője. Most telefonon beszélgettünk.

– Nem leányálom ez a helyzet, de el kell fogadnunk, a legkisebb baj, ha itthon kell maradunk, a lényeg, hogy ne legyünk betegek – mondta. – A kézimunkacsoport tagjaival ebben a bezártságban is tartjuk a kapcsolatot, keressük egymást, izgulunk egymásért, szerencsére mindenki jól van. Igyekszünk elfoglalni magunkat, a kézimunka erre nagyon jó.

Hozzátette: családjával a világhálón kommunikál, kedves emlék húsvétról, hogy unokái virtuálisan meglocsolták és verset szavaltak neki.

– Nem mozdulok ki itthonról, szomszédom segít a bevásárlásban, és igénybe veszem a családsegítő szolgálat szolgáltatását is. Mint a városban talán minden korombeli, én is óvatos vagyok, de nem izguljuk túl a helyzetet, nem türelmetlenkedünk, várjuk a végét, ami igencsak felszabadító lesz.

Sényi Lajosné elmondta: a kézimunkaklub kiállítása a veszélyhelyzet kihirdetése miatt nem sokáig volt látogatható a lenti művelődési központban, ezért megegyeztek az intézmény vezetőjével, hogy ha vége lesz a járványnak, további két hétig látható lesz a tárlat.

A lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klubnál Tóth Károlyné klubvezető elmondása szerint elmaradt a hagyományos tekeverseny, az áprilisi borminősítő, a költészet napi rendezvény és a hónap végére tervezett gyalogtúra is, amelyre a zalabéri nyugdíjasklub tagjaival közösen indultak volna el.

– Várhatóan legnagyobb idei rendezvényünket, a június 6-ra meghirdetett megyei nyugdíjas­klubok találkozóját sem tudjuk megtartani – tette hozzá. – Kirándulásaink közül elhalasztjuk a Gödöllőre és Vácra tervezettet, illetve júniusban a prágait is, szeptember 5–10. között pedig Montenegróba látogatnánk el.

Az egyesületnek aktív tagja Jordanics Gábor és felesége, ők szintén igyekeznek kihozni a legjobbat a korántsem kellemes helyzetből.

– A múlt idő a napi szóhasználatban valaminek a végét jelenti, jobb esetben egy törést fejez ki, az előbbit lezártnak tekintjük, az utóbbit tudomásul vesszük, abban a reményben, hogy a kényszer szülte tétlenség majdan egy folytatás lehetőségét vetíti előre – mondta Jordanics Gábor. – Március 5-én, utolsó programunkon, melyen az egyesület nőtagjait köszöntöttük, a frenetikus hangulat ellenére már érezhető volt valami belső nyugtalanság. Akkor még jót derültünk az ünnepséget irányító bejelentésén, mely szerint „puszik adása és kapása csak a háziorvos által kiállított tünetmentességet bizonyító dokumentum felmutatása esetén lehetséges”. Aztán jött a szomorú valóság. A vírus szülte kényszerhelyzet legnagyobb vesztesei azon egyedülálló tagjaink, akiknek az egyesület a közösséghez való tartozást jelentette. Ennek hiányában csak az elektronikus információáramlást biztosító eszközök maradtak a kapcsolattartásra, ezeket felhasználva tudtuk felmérni, ki igényel száj­maszkot, melyet varrni tudó tagjaink elkészítenek, kiosztanak. Hasonló módon jelezhetik tagjaink a vezetőnek, ha valamire szükségük van, és továbbítani kell a polgármesternek.

S hogy telnek napjaik?

– Lakásunk közelében található a szőlőbirtokunk, napi tevékenységünk jelentős része ehhez kötődik. Munka mindig van. Alkalmazkodunk a körülményekhez, nagyobb vásárlás kéthetente Lentiben, szigorúan szájmaszkban és kesztyűben. A számlákat elektronikusan rendezzük. A falusi élet előnye, hogy a lakásból kilépve úgy jutunk ki a természetbe, hogy szinte senkivel nem találkozunk. Mindennap sétálunk egy órát a kutyával. Ám minden percünket átitatja az aggódás. Aggódunk Pesten élő lányainkért és családjukért, közeli barátainkért, egyszóval mindenkiért!