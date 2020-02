Nyugdíjasként is ápolják a kapcsolatot az egykori autóbuszvezetők és volános irodai dolgozók

Nyugdíjas autóbuszvezetők, egykori volános irodai dolgozók találkoztak az elmúlt hét végén a a lenti mumori tekézőben. Az összetartó közösség tagjai a régi időket is felelevenítették.

A Volánbusz Zrt. zalai elődjének, a Zala Volánnak egykori dolgozói közül több mint harmincan gyűltek össze a baráti rendezvényre. A szervezők részéről Póka István elmondta, hogy a társaság nagyon jó csapatként működött együtt az aktív években, és ma is ápolják a kapcsolatot egymással.

– A munkás évek alatt is együtt jártunk kirándulni, nyaralni, együtt szórakoztunk a bálokban – magyarázta Póka István. – Aztán ahogy egyre többen nyugdíjasok lettünk, felmerült a gondolat, hogy nem kellene szétszélednünk, hanem inkább folytassuk az összejárást. Azóta, immár 9-10 éve évente többször találkozunk, februárban általában sportnapot tartunk, ahogy most is, nyáron pedig kirándulunk, illetve Zalaegerszegen a buszvállalat alsóerdei létesítményét is igénybe tudjuk venni programjaink lebonyolításához.

A megye számos településéről érkeztek egykori volánosok Lentibe. A zalaegerszegi Kovács Erzsébet arról beszélt, hogy nagy öröm újra látni azokat a kollégákat, akikkel éveken át együtt dolgoztak. A társaság évről évre bővül, csatlakoznak hozzájuk az újonnan nyugdíjba vonultak.

– A sportnap nem a versengésről szól, de a legjobbakat azért díjazzuk is, majd közös ebéddel és beszélgetéssel folytatódik a programunk – folytatta. – Jó szívvel gondolunk vissza az együtt eltöltött munkás évekre, mikor nem volt szakmai irigység és erős volt a kollegialitás a vállalatnál a különböző munkaterületeken dolgozók között is.

– Annak idején a pihenőben jókat beszélgettünk, megismertük egymást, ezért is volt meg az igény arra, hogy folytassuk a közös programokat – mondta Póka István.

Gyarmati Tiborné 40 évet dolgozott a Volánnál, szintén szép emlékeket őriz. Mint mondta: nehéz nem elérzékenyülni, ha visszagondol a közösen eltöltött időkre.

– Igyekszünk aktívak maradni nyugdíjasként, ezért jók ezek az összejövetelek, a kirándulások, mindig nagyon várjuk, és a legfontosabb, hogy találkozunk, és tudjuk, hogy mi történik közösségünk tagjaival.