Nyolcadszor rendezték meg a Hajnalcsillag református hittantábort Kerkafalván

Mintegy hetven résztvevővel zajlott az elmúlt héten a VIII. Hajnalcsillag református hittantábor a zalai kisközségben. A programban az őrségi, a muravidéki és a göcseji közösségek vettek részt.

Kerkafalva immár harmadik alkalommal adott helyet a programnak, amelynek keretét ezúttal a jó példa a magaviseletben, a szeretetben, a beszédben, a hitben és a tisztaságban adta. Mint azt Szakál Zoltán, a házigazda Kerkamenti Református Társegyházközség lelkipásztora lapunknak elmondta, a tábor lelkiségét e gondolat köré igyekeztek felépíteni.

– A Hajnalcsillag református hittantábor annak idején még vándortábornak indult az egyetlen szlovéniai magyar református közösségből, Szécsiszentlászlóról – mondta Szakál Zoltán. – Az volt az elképzelés, hogy a résztvevők egy napot Szécsiszentlászlón, egyet Kerkaszomoron, egyet pedig Bajánsenyén töltenek el, ám már a második éven állandó helyszín, Kerkáskápolna lett a központja a programoknak. Miután azt a helyet szerencsésen kinőttük, így harmadik éve Kerkafalván szervezzük meg a programot – magyarázta Szakál Zoltán.

Az öt napot felölelő táborban a szécsiszentlászlói közösség tagjai mellett őriszentpéteri és bajánsenyei, szentgyörgyvölgyi és zalaegerszegi gyermekek és felnőttek vesznek részt, értelemszerűen a Kerkamenti Református Társegyházközség tagjai mellett. Mintegy hetven fő, akik közül 53 volt a gyermek. Szakál Zoltán úgy fogalmazott: a többiek a kísérők és az önkéntes segítők voltak, akik nemcsak a munkából vették ki a részüket, de támogatták is a program megvalósulását, hiszen az ingyenes volt a résztvevők számára.

– A táborban foglalkoztunk a lelkiséggel, minden reggel volt egy kis áhítat, azaz közös ének és imádság, illetve egy bibliai történetet igyekeztünk elmagyarázni a gyerekeknek, amit aztán kiscsoportos foglalkozások követtek – sorolta tovább a tábor vezetője. – Mellette szabadidős foglalkozásokat is tartottunk, szintén segítők bevonásával. Az alsószenterzsébeti Szalár Róbert jóvoltából lovaskocsizhattak a gyerekek, a lenti rendőrkapitányság munkatársai kutyás bemutatót tartottak, s meg is ajándékozták a gyerekeket, volt íjászat, játékos ügyességi csapatverseny, foci és asztalitenisz is, illetve a közeli, jórészt ugyancsak reformátusok által lakott Ramocsára is ellátogattunk – mondta végezetül.