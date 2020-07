Nyitott porták várnak a Zala völgyében

„Távol a tömegtől, közel a szívedhez” szlogennel hirdették meg a Nyitott porták idei programjait a Zala völgyében.

Két éve alakult meg a Zala-völgyi nyitott porták hálózata, amelyben helyi termékeket előállító gazdálkodók, turisztikai szolgáltatók vállalták, hogy egész évben rendszeresen tartanak rendezvényeket, amikor a portákat felkereshetik az érdeklődők. Ezt Szabó Tibor, a program koordinátora idézte fel szerdán a Zalacsányban tartott sajtótájékoztatón. Ilyenkor mód van helyi termékeket vásárolni, ismerkedni a gazdálkodás fortélyaival, vagy éppen állatsimogató, kézműves-­foglalkozás nyújthat időtöltést. Idén már 24 gazdaság számít nyitott portának, kínálatuk az interneten is megtalálható. A most meghirdetett programokkal augusztus végéig várják az érdeklődőket, akik 21 helyszínen 31-féle érdekességgel találkozhatnak. A koordinátor hangsúlyozta: a vírushelyzetre tekintettel egy-egy helyszínen csak kisebb létszám fordul meg. Ezért választották a programnak az említett szlogent is. Elhangzott: az egyes portákon a látogatási lehetőségekről, az időpontokról célszerű előzetesen érdeklődni, és mód van egy-egy alkalommal túraszerűen több helyszínt is felkeresni.

A sajtótájékoztatón a hálózatalapítók közé tartozó Csáford-völgyi Natúr Pont képviseletében Sebestyén Csilla és Fatér Balázs arról szólt, hogy a program lehetőséget teremt az általuk is művelt természetes élelmiszer-előállítás meg­ismer­tetésére. A Medvebor Pincét vezető Nagy Gábor szerint pedig kitörési lehetőség a zalai bor számára a Nyitott porták kezdeményezése, ami megalapozhatja az itt gazdálkodók összefogását is.