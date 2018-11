Nyílt napot tartottak a zalaegerszegi szociális klubban

Pöttyös labdával a kézben egyszerre hajladozott mindenki a fiatal gyógytornászok vezényletével a jó hangulatú foglalkozáson.

A városi szociális klubban jártunk szerdán, ahol a hagyományos nyílt napjukat tartották. A délelőtt a mozgás jegyében telt, először ennek fontosságáról esett szó, a tánc terápiás hatásáról, amit rövid közös salsával is alátámasztottak. Ezt követte a gyógytorna-foglalkozás, ami egyébként rendszeres itt, ahogy Rózsa-Vajda Krisztina, az önkormányzat által fenntartott klub vezetője elmondta. Az egészségügyi képzési kar végzős hallgatói ugyanis hetente kétszer látogatnak el a 2006 januárja óta a Kosztolányi utcában, a Petőfi iskola szomszédságában működő klubba.

A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében – ez a hivatalos nevük – az idejáróknak egyéni rehabilitációs foglalkozásokkal segítenek visszailleszkedni a társadalomba, a családi, a munkahelyi környezetbe. A szerény díjért, önkéntes jelentkezés alapján igénybe vehető szolgáltatásukkal most 18 pszichiátriai és 10 szenvedélybeteg mindennapjait könnyítik meg. A háztartási teendők ellátáshoz is segítséget adnak, emellett beavatták őket a kertápolásba. Főzést is oktattak, egyszerű, egészséges ételeket készítettek közösen a klubtagok, akik között 30-tól 80 évesig minden korosztály megtalálható.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szerveznek kirándulásokat, részt vesznek a városi rendezvényeken. Közösen emlékeznek meg a jeles napokról, ezekre a terápiás foglalkozásokon ajándékokat is készítenek. Ehhez az alapanyagokat cégek, magánszemélyek felajánlásaiból teremtik elő, a többit pedig, a fantáziát és az ügyességet már ők teszik hozzá. Így lesz aztán a kávékapszulákból karácsonyfadísz, az újságokból, meg zsákvásznakból adventi koszorú és lehetne még sorolni tovább.