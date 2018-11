Nyílt napot tartott a kanizsai Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskola

Nagykanizsa Pályaválasztást segítő nyílt napot tartott a Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskola. A leendő középiskolásokat érdekes, gyakorlati bemutatókkal is várták tegnap.

Ápolónők, rendészek, informatikusok „bőrébe” is bújhattak a program keretében a továbbtanulás előtt álló fiatalok. A gyakorlati bemutatók mellett, a képzésekre történő jelentkezésről is tájékoztatták a diákokat és szüleiket.

– Az iskolánkat korábbi tanítványaink segítségével is bemutattuk – mondta el Laukó Emőke igazgató. – Olyanok közreműködésével, akik szakmát tanultak nálunk és később sikereket is értek el e területeken. Példaként szolgálhatnak a jövő generáció számára a tekintetben is, merre induljanak az általános iskola befejeztével. Hisz 14 évesen sokan tanácstalanok ebben a kérdésben.

A nyílt nap arra is lehetőséget adott, hogy a hiányszakmák felé orientálják a tanulókat.

– Évekig nem tudtunk például kőműves szakot indítani, mivel nem volt jelentkező – fogalmazott az igazgató. – Szerencsére ma már van érdeklődés az építőipar iránt. Olyan szakmák „mozgatják meg” a fiatalokat, amikről tudják, hogy van rájuk igény.

