Nyelvet tanulnak és prószát is sütöttek a táborlakók Tótszerdahelyen

Gyerekzsivajtól hangos péntekig a Fedák- kúria annak a napközis, hagyományőrző tábornak köszönhetően, amit a Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet szervezett immár negyedszer a jövő generációnak.

A vakációs programon népes csapat, harminc fiatal szerez életre szóló élményeket, nem csak magyarul. Határ menti a település, horvát ajkú felmenők révén a gyerekek nagy része beszéli a horvát nyelvet is. Matoláné Proszenyák Hajnalka, az intézet vezetője elmondta: amellett, hogy a nyelvtanulás kiemelt szerepet kap a táborban, a horvát nép régi időkből származó gasztronómiájának feltérképezése és kézműves-elfoglaltságok sokasága is szerepel a programban. – Természetesen sok játékban is van részük a gyerekeknek. A horvát nyelv gyakorlása, tanulása is játékos formában, oldott hangulatban történik – fogalmazott Matoláné Proszenyák Hajnalka.

Nagy népszerűségnek örvendett idén is a fiatalok körében a sütés-főzés. A nagycsoportos Takács Luca, az ötödikes Kovács Hanga és a másodikos Gál Natália örömmel vette ki a részét – a többiekhez hasonlóan – a konyhai teendőkből Proszenyák Istvánné Mária mellett, aki tapasztalt háziasszonyként vezette be a prószakészítés rejtelmeibe a csapatot.

– Nagyon szeretjük a prószát, persze enni jobban, mint sütni – ecsetelte egybehangzóan a hölgykoszorú.

A táborozókra még számos program vár péntekig, köztük egy tótszerdahelyi családi gazdaság meglátogatása, sajtkészítés és régi játékok fabrikálása.