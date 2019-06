Nyár esti koncertek Lentiben

E héten pénteken 20 órakor kezdetét veszi az augusztus végéig tartó Lenti Nyári Esték zenés programsorozat.

Horváth László polgármester az idei eseménysorozattal kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a másfél, kétórás zenés programok most nem a művelődési központ előtti részen, hanem a rendezvénytéren kapnak helyet. További változás, hogy két zenés estet – július 28-án és augusztus 11-én – a termálfürdőben rendeznek meg tematikus napok keretében.

A fellépők több stílust képviselnek, pénteken a budapesti Madách Színház művészeinek operett gálaműsora várja a közönséget, egy hét múlva pedig az X-faktor tehetségkutató műsorban is bemutatkozott Ricky and the Drunken Sailors magyar rockabilly és rock and roll együttes. Július 5-én Kasza Tibor ad élő koncertet, őt a következő héten a nagykanizsai Orff Ütőegyüttes követi, július 19-én pedig Ismerős Arcok-koncert lesz. Július 28-án a gyógyfürdőn Debrei Zsuzsa és Hertelendy Attila, a zalaegerszegi Hevesi-színház művészei lépnek fel, egy héttel később a rendezvénytéren a nagykanizsai fúvószenekar és az Ataru Tai­ko ütőegyüttes szórakoztatnak majd. Augusztus 11-én a fürdőn Szandi és az ABBA Sisters lesz a sztárvendég, 16-án a városközpontban a folklór esten a Kerka Táncegyüttes és más művészeti csoportok lépnek fel, illetve táncház is lesz. A programsorozatot augusztus 24-én, szombaton a Csík zenekar koncertje zárja.

A programok alatt a rendezvénytéren kézműves kirakodóvásár és játszótér várja az érdeklődőket.