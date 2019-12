Novemberi túra Zalában

A helyi általános iskolában havi rendszerességgel szerveznek természetjáró túrákat, hogy a diákok minél jobban megismerjék szűkebb hazájuk épített és természeti értékeit. November végén a Zalabér–Dötk–Pakod–Zalaistvánd útvonalat járták végig a gyerekek, akiknek túrájáról Vikár Tibor tanár küldött beszámolót szerkesztőségünknek.

– Túránkat már november elején szerettük volna megtartani, de a zápor elriasztott minket a barangolástól – írta Vikár Tibor. – November vége felé egy kicsit kedvezett az idő, bár 23-án reggel csöpörgősen indult a nap, így hűvösben, egy kicsit dideregve gyülekeztünk reggel a szepetki posta előtt. Tízen jöttünk össze a kalandos útra. Először busszal átmentünk Zalabérbe, innen indítottuk felfedező utunkat. Kicsit játszottunk a Generációs Parkban, majd a Zalabér–dötki témaút jelzésén elindultunk Pakod irányába. Utunk elején kicsit elfáradtunk, mert a közeli szőlőhegy gerincére kellett felkapaszkodni, de a dombtetőn csodálatos természeti panoráma tárult elénk. Türje kéttornyú ősi temploma, a ködös tájat őrző sümegi vár, Somló szürke alakja, sár­guló erdők tarkították a vidéket. Megmásztuk a kilátótornyot, ahonnan még a távoli Alpok szürkés hegyfoltjai is láthatók voltak. A bokrok aljában hírmondónak még harangvirágot is találtunk. Tízórainkat Szent Antal kétszáz éves kápolnája mellett fogyasztottuk el. Étkezés után újult erővel vágtunk neki a pakodi szőlőhegynek, melyet a természet újra birtokba vesz. A régi pincék helyén fák, bokrok sarjadnak, csak egy kupac négyzetes alakú föld jelzi az egykori szorgos kezek munkáját. Néhány helyen még öregedő, csonka ágú gyümölcsfákat is látni. A kilátás itt is gyönyörű, Pakod község apró piros házai bújnak meg a hegy alatt, távolabb a halastó ezüstös tükre játszadozott a felhők közt bujkáló nap sugaraival. Dél felé elértük a völgyben megbúvó kis ékszerdobozt: Dötköt. A kis falu hosszan elterülve pihen a kis patak partján, várva, hogy talán újra tavasz legyen. Templomának szomszédságában kicsi játszótérre leltünk, ahol kifújtuk magunkat, és nekivágtunk a dötki szélnek. Itt egykor mocsaras réti világ volt, melyet az idő és az ember messze száműzött. Istvánd falujába most nem tértünk be, hanem a Zala-réten barangoltunk tovább. A sok eső nagy tókákat hagyott, melyeket művészet volt megkerülni. Kicsit sárosan, fáradtan, de elértük célunkat, két órára beértünk Pókaszepetkre. Kalandozásainkat januárban folytatjuk. Túráinkra mindenkit szeretettel várunk – zárta az élménybeszámolót Vikár Tibor.