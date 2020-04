Nőtt a fertőzöttek száma, meggyógyult a keszthelyi tévés – Vasárnapi hírek a koronavírussal kapcsolatban Zalából

Mutatjuk a vasárnap legfontosabb, Zala megyét érintő híreit.

Vasárnap reggelre negyven főre emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Zalába

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint 37-ről 40 főre emelkedett a fertőzöttek száma Zala megyében.

A keszthelyi tévés, aki meggyógyult a koronavírusból

Közel három hét betegség után gyógyultan vághat neki az élet nevű társasjátéknak Kalapos István, a Keszthelyi Televízió munkatársa. A minap közösségi oldalán hosszasan taglalta a koronavírusos megbetegedésének történetét, melyet ITT olvashatsz el.

A zalai sportolókat is megviseli a járványhelyzet

2021-re halasztották a tokiói olimpiát, de elmaradnak a hazai és világversenyek is. A sportolók nagyon nehezen élik meg ezt az időszakot, hiszen számukra kiemelkedően fontos, hogy a megmérettetések elhalasztása ellenére is formában tartsák magukat. Major Veronika, világ-és Európa-bajnok sportlövő most is folyamatosan edz, Illés Fanni paralimpikon úszó pedig a szárazföldre kényszerült az elmúlt egy hónapban. Bővebben ITT tájékozódhatsz a témával kapcsolatban.

A kanizsai Szirovicza Miklós karanténversek poétája

A sokoldalú (szövegíró, zeneszerző, keresztrejtvény-készítő, rímfaragó és ki tudja, még mi) férfi „karanténversekkel” örvendezteti meg közönségét a világháló legnagyobb közösségi portálján. IDE kattintva jobban megismerheted a munkásságát.