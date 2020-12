Nőtt a fertőzöttek száma Lentiben

Zala megyében a hétfői napig 7057 személy fertőződött meg az új típusú koronavírussal, az országban pedig több mint negyedmillió. A lenti helyzetről sajtótájékoztatót tartott a polgármester.

Az elmúlt hét végéhez képest három fővel nőtt Lentiben a koronavírussal fertőzöttek száma. Hétfőn újabb tájékoztatót tartott a település jár­vány­ügyi helyzetéről Horváth László polgármester. Elmondta, hogy múlt hét péntek óta 36 főről 39-re emelkedett az elkülönítettek száma. A megfigyelteké csökkent, pénteken 70, hétfőn 54 lakos volt karanténban. Mint arról már beszámoltunk, ezen a héten a bölcsőde Napsugár csoportjába járó gyerekek járványügyi megfigyelés miatt nem látogatják az intézményt.

Lenti polgármestere azt is elmondta: információi szerint az egyik általános iskolában két évfolyam diákjait érinti a fertőzés mint kontaktszemélyeket. Számukra megfigyelésük ideje alatt digitális oktatást vezettek be. Végül arra kérte a város lakóit, hogy tartsák be a szabályokat, és legyenek türelemmel a kialakult helyzet és egymás iránt.

Kiemelt képünk illusztráció!