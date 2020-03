Nőnapra még mindig népszerű a vörös rózsa, de a tulipán is hódít

Vasárnap ismét itt a nemzetközi nőnap, Zalaegerszeg legtöbb virágárusa előtt pedig már napokkal előtte kisebb sor kígyózik. A csokoládé mellett még mindig a virág a nőnapi slágerajándék, s valljuk be, ezzel a kettővel valóban nehéz mellé lőni.

A választék igen széles: cserepes, vágott virág, de választhatunk egy látványos csokrot is. Wappel Beáta virágkötő szerint az urak még mindig ragaszkodnak a klasszikus virágokhoz, ugyanis a rózsa az egyik legnépszerűbb a nőnap közeledtével.

– Különösen a vörös színű trendi – mondta – A rózsa mellett a liziantusz és a tulipán is kelendő. Jómagam nőnapra kifejezetten az utóbbit szoktam ajánlani, hiszen amellett, hogy gyönyörű, elég széles belőle a választék. Szerintem mind cserepes, mind vágott formában nagyszerű ajándék lehet – tudtuk meg.

A virágboltok polcain, követve a legfrissebb trendeket, szebbnél-szebb dobozokban is sorakoznak virág-összeállítások. A különböző színek és formák dekorációként is megállják a helyüket, ráadásul találhatunk műanyagból készült változatot is – így túl hamar a látványról sem kell lemondanunk. A virágkötő tapasztalata szerint, a vásárlók igényei eléggé vegyesek, bár ilyenkor még mindig az élő a nyerőbb.

– Idén ugyanúgy fogynak a virágok cserépben és szálanként is, túl nagy különbség nincsen a népszerűségük között. Természetesen bőven akadt megrendelés csokorra is, de dobozos virágokat is visznek. Utóbbi akár más alkalomra is kiváló választás lehet – nyilatkozta Beáta, majd hozzátette, az igazi roham csak a napokban indul, hiszen minél jobban közeledünk a jeles naphoz, annál többen jönnek…