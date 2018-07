Nomád tábor a rezi várfalak tövében

Idén huszonkettedik alkalommal került megrendezésre a településen a hagyományos nomád vártábor, amely mindig nagy élményt jelent a részt vevő gyermekeknek. Egy hetet töltöttünk el a szabad ég alatt, sátorban aludva, esténként tábortűz mellett beszélgetve, zuhanyfüggönyök között, langyos vízben fürödve, reggelente pedig madárcsicsergésre ébredve, minden civilizált életkörülményt elfeledve.

A reggelek tornával indultak, majd a reggeli után mindennap más és más program várta a gyerekeket, melyekben felnőtt és ifjúsági segítők működtek közre. Kézműves foglalkozások keretében batikoltak, nemezeltek, gyöngyöt fűztek, karkötőt csomóztak a részt vevő fiatalok. A szellemi vetélkedő során pedig felmérhették tudásukat a vár történeteivel és legendáival kapcsolatosan. Túrákon és szabadidős játékokon is részt vettek, esténként kettesével éjszakai őrségben vigyáztak a rendre. A fürdéshez, mosogatáshoz a vizet a rezi önkéntes tűzoltók szolgáltatták, melyet minden nap tűzoltóautóval hoztak fel a táborba. A szervezést, lebonyolítást a Rezi Várbarátok Köre Egyesület tagjai önkéntesen látták el az ifjúsági segítőkkel együtt.

A tábor megkezdése előtti nap az építéssel telt. Szinte egy napot igénybe vett, mire felkerült minden, ami a hét során biztosította a zavartalan táborozást. Konyhasátor, közösségi sátor, szersátor, kiépített zuhanyzók a hozzájuk tartozó felszereléssel együtt. A tábor kezdetének reggelén a részt vevő gyerekek izgatottan várták az indulást a gyülekező helyszínén, ahonnan együtt indultak a rezi várba. Miután csomagjaikat bepakolták a felmenő járművekre, a gyerekek elbúcsúztak a szüleiktől, és a csapat gyalogosan elindult a várba. A felérkezés után sátorépítés következett, majd ebéd után a gyerekek csapatokat alakítottak ki, később csapatzászlókat festettek, batikoltak, este pedig lefekvés előtt énekszóval köszöntötték az ódon várfalakat.

Kedden délelőtt a Sikalika Barlangot látogatták meg a gyermekek. Napközben a csapatok a tábori zászlón dolgoztak még, de azért jutott idő számháborúra és egyéb ügyességi foglalkozásokra is. Vacsora után pedig kincskereső túrára indultak: a sötétben, csendben, hallgatva a neszeket tettek egy kört az erdei úton. Szerdán extrém délelőttöt rendeztünk a gyerekeknek. Mászófal, x-jump, trambulin, íjászkodás, airsoftos céllövészet várta a táborozókat. A délutáni program a kézművesség jegyében telt. Gyöngyöt fűztek, karkötőt csomóztak, pólót batikoltak, nemezeltek. A közös kürtőskalácssütésnek, mint mindig, most is nagy sikere volt. Csütörtökön korán volt az ébresztő, mert hosszú túra várt a táborlakókra. A reggeli után egyből elindultunk a zalaszántói sztúpa szentélyhez. Út közben többször megálltunk pihenni, enni vagy éppen bevárni a lemaradókat, de délre így is átértünk a szomszéd faluba. A szentély megtekintése és egy kis pihenő után egyik segítőtársunk birtokán fogyasztottuk el az utánunk hozott ebédet. Kis játék és a frissítő dinnyézés után elindultunk visszafelé, ami már nem ment olyan lelkesen, mint az induláskor, főleg, hogy a Meleg-hegy meredek oldalát másztuk meg. Sokaknak erőpróbát jelentett a hegymászás, de mindenki végigcsinálta és fáradtan, de ugyanakkor rendkívül büszkén térhetett aznap vissza a táborba. Mire viszszaértünk a várudvarba, egy meglepetés várta a gyerekeket.

A szigligeti várjátékosok harci bemutatót tartottak nekik, mely látványos és érdekes volt mindenki számára. Ezután vacsora következett és ezen az esten mindenki hamar elaludt. Csendes volt az éjszaka. A pénteki reggel nehezen indult, a gyerekek is később keltek. A reggeli tornát ennek ellenére nem úszta meg senki. A reggeli után a közkedvelt számháború felélénkítette a csapatot, és az ebédig egy nagyon vidám parasztolimpiát is játszottak. Délutáni program volt a vacsorakeresés, amikor térkép alapján minden csapatnak meg kellett keresnie a vacsorához valókat, melyet egy bográcsban mindenkinek előre elkészítettünk és elrejtettünk. Térképismeretük alapján valamennyi csapat megtalálta a vacsora hozzávalóit és este a főzőversenyen meg is főzte azt. Ebből megkínálhatták a fellátogató szülőket is. Este a tábori értékelés után tábortűzzel és vidám hangulattal zárult a XXII. Vártábor. Sok élménnyel és kalanddal teli volt ez az egy hét, melyen ismét bebizonyosodott, hogy jól lehet magunkat érezni televízió, telefon, tablet és mindenféle informatikai eszköz nélkül is.