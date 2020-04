Nincs nyelvvizsga vírus idején – Az oktatásban nem okozott fennakadást

A tavaszi nyelvvizsga-időpontok minden évben kulcsfontosságúak a felvételiző diákoknak, sokan erre az időszakra tervezték a többletponttal járó bizonyítvány megszerzését, de a koronavírus ezt most meg­akasztotta.

Az egyetemi tanulmányokra készülő, felelősséggel gondolkodó középiskolás diákok általában már jóval korábban megszerzik a nyelvvizsgát és nem hagyják az érettségi, a felvételi évére. Ezt a tapasztalatát osztotta meg érdeklődésünkre Antoni Györgyi, az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. ügyvezető igazgatója, akit annak kapcsán kérdeztük, hogy a koronavírus-járványra tekintettel leálltak a nyelvvizsgák is országszerte. Antoni Györgyi elmondta, a nyelvvizsgahelyek között elsőként jelentették be, hogy nem rendeznek vizsgát, mert mindennél fontosabbnak tartják munkatársaik és a tanulók egészségét. Hozzátette, március legelején a vizsgákat még sikeresen lebonyolították, ily módon az eredmények, a nyelvvizsga-bizonyítványok is folyamatosan érkeznek már a jelöltekhez.

Az ország első számú nyelvvizsga-központjának vezetője arról is beszélt, hogy amint az egészségügyi helyzet lehetővé teszi, megkezdik a vizsgáztatásokat. Ezért érdemes már most is jelentkezni, mert ennek a sorrendje szerint osztják be a vizsgázókat, akik száma már most is ezres nagyságrendű. Mint elárulta, a vizsgadíjat befizető tanulók számára folyamatosan felkészítő anyagokat adnak a szinten tartás érdekében. Az esetben pedig, ha valaki bármilyen okból mégsem megy el vizsgázni, a díjat teljes egészében visszatérítik számára. Emellett hamarosan olyan applikációval segítik a vizsgára készülőket, amivel gyakoroltatni lehet a fordítási feladatokat, mondta Antoni Györgyi.

Mint ismeretes, az egyetemi tanulmányokon sikerrel túljutó, ám a szükséges nyelvvizsgával nem rendelkezők számára könnyítést jelentett be a kormány. Azaz esetükben eltekintenek ettől a feltételtől és enélkül is megkapják a diplomájukat. Palkovics László miniszter tájékoztatása szerint 75 ezer végzős élhet ezzel a kedvezménnyel. Erről a változásról Antoni Györgyit is kérdeztük, aki úgy reagált, hogy véleményt formálni csak a jogi szabályozás pontos ismeretének birtokában lehetséges. Hosszú távon bízunk benne, hogy mindez nem befolyásolja majd a nyelvtudás fontosságát, tette hozzá végezetül.

Tegyük hozzá, arra sincs még válasz, hogy a diploma megszerzése előtt most állók esetében mi lesz a döntés, mert eddig az alapképzés esetén mindenkinek legalább egy B2-es vizsgával rendelkeznie kellett ahhoz, hogy államvizsgázhasson és oklevelet szerezhessen.

A nyelvoktatásban egyébként szinte semmilyen fenn­akadást nem okozott a járványhelyzet miatti szigorítás. Erről számolt be érdeklődésünkre Pajorné Kerkai Brigitta, a zalaegerszegi Ker-Ling Nyelvstúdió iskolavezetője. Mint mondta, pár nap alatt átálltak az online nyelvoktatásra, alapvetően a videókonferenciát alkalmazva.

– Nem okozott gondot a tanulóink számára, nagyon megkedvelték, mert rendkívül kényelmes, otthon, megszokott környezetben vesznek részt az órákon, ráadásul nem kell utazni, márpedig sokan vidékről jártak be az óráinkra – emelte ki. – Sőt már az is szóba került, hogy a járványveszély elmúltával ugyanezen a módon folytatják a tanulmányaikat. Talán én vagyok az egyetlen a nyelviskolában, aki ennek nem örülne, mert jobban szeretem a személyes kapcsolatot, a közvetlen kontaktust, és ez vonatkozik az iskolán túl az élet minden területére – magyarázta Pajorné Kerkai Brigitta.